A deputada estadual Professora Bebel (PT) realizou, na tarde desta quinta-feira (22), uma coletiva de imprensa em seu gabinete para apresentar denúncias de duas mulheres que afirmam ter sofrido agressões e ofensas de policiais militares durante uma abordagem na Comunidade Pantanal, na região do Jardim Monte Líbano, em Piracicaba. Segundo os relatos, os agentes teriam exigido que elas retirassem camisetas com estampas de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a coletiva, uma das mulheres contou que estava se preparando para sair com a companheira e realizar atividades de campanha quando foi surpreendida pela abordagem policial. De acordo com o depoimento, uma das vítimas havia saído para procurar uma pessoa que cuidaria de seu filho enquanto ela trabalhava.

“Ele pegou e abordou ela, colocou ela na parede e perguntou por que ela estava com aquela camisa”, relatou.