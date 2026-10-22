A deputada estadual Professora Bebel (PT) realizou, na tarde desta quinta-feira (22), uma coletiva de imprensa em seu gabinete para apresentar denúncias de duas mulheres que afirmam ter sofrido agressões e ofensas de policiais militares durante uma abordagem na Comunidade Pantanal, na região do Jardim Monte Líbano, em Piracicaba. Segundo os relatos, os agentes teriam exigido que elas retirassem camisetas com estampas de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante a coletiva, uma das mulheres contou que estava se preparando para sair com a companheira e realizar atividades de campanha quando foi surpreendida pela abordagem policial. De acordo com o depoimento, uma das vítimas havia saído para procurar uma pessoa que cuidaria de seu filho enquanto ela trabalhava.
“Ele pegou e abordou ela, colocou ela na parede e perguntou por que ela estava com aquela camisa”, relatou.
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Mulheres relatam ameaças e ofensas durante abordagem
Segundo as mulheres envolvidas no caso Gessica Pereira Reis, de 29 anos, e Marcela Souza, de 33, os policiais teriam feito comentários ofensivos sobre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o candidato apoiado por elas. Uma das vítimas afirmou que os agentes também ameaçaram levá-las à delegacia caso não obedecessem às ordens.
“Ele falou: ‘Se você não for para sua casa, a gente vai levar você presa’”, contou uma das mulheres.
Ainda conforme o relato, os policiais teriam exigido que elas entregassem camisetas semelhantes às que vestiam. Uma das vítimas afirmou que os agentes chegaram a pedir cinco peças e, diante da negativa, teriam questionado se havia outras roupas disponíveis.
“Ele falou assim: ‘Eu quero cinco blusas dessas que você está’. Aí a gente falou que não tinha as cinco blusas para dar para eles”, relatou.
Uma das mulheres também disse que se recusou a retirar a própria camiseta porque estava usando apenas um sutiã por baixo da roupa. Segundo ela, os policiais fizeram comentários sobre a situação e continuaram com as ameaças.
Vítima afirma que recebeu chute na perna
Um dos trechos do depoimento aponta que uma das mulheres teria sido atingida por um chute na perna durante a abordagem. Ela afirmou que o policial fez comentários sobre a camiseta e o partido político antes da suposta agressão.
“Ele falou: ‘Como é que você vai voltar em um partido vagabundo desse?’ e deu um chute na perna dela”, relatou a outra mulher.
As vítimas também afirmaram que os policiais retiraram camisetas de uma delas e as vestiram em homens que estavam no local. Segundo os depoimentos, os agentes teriam feito novas ofensas e afirmado que poderiam decidir como conduzir a situação.
“A gente falou assim: ‘Mas isso aqui é agressão?’ Aí ele falou: ‘Pensa o que você quiser, a lei aqui somos nós’”, contou uma das mulheres.
Deputada afirma que encaminhará denúncia
Professora Bebel classificou o episódio como uma possível situação de violência política e ideológica e informou que encaminhará a denúncia à Ouvidoria da Polícia Militar. As mulheres também deverão registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher.
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