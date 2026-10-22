Por volta das 16h30, dois carros - um Nissan e um Jeep Renegade - bateram forte e deixaram o trânsito parado na avenida Paschoal Antonelli.Cada veículo estava com apenas uma pessoa.

O susto foi grande na tarde desta quarta-feira (21) em São Pedro, na região de Piracicaba.

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada às pressas pelas equipes de emergência. A GCM chegou rápido no local com o Inspetor Lima, GCM Ricardo E. e GCM Jefferson, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Após a estabilização, as equipes de resgate transportaram para o hospital. Ainda não se sabe o etado de saúde da vítima e o que causou a batida.

Peritos estiveram no local e os detalhes esroa sendo apurados, após o registro do boletim.