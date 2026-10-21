21 de outubro de 2026
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CUIDADOS PET

Quanto custa ter um pet em 2026? Veja as principais despesas

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Antes de adotar, é importante avaliar os custos mensais e estar preparado para despesas inesperadas com a saúde do animal.
Antes de adotar, é importante avaliar os custos mensais e estar preparado para despesas inesperadas com a saúde do animal.

Ter um cachorro ou gato envolve gastos que vão além da alimentação. Ração, vacinas, consultas veterinárias, medicamentos e higiene fazem parte das despesas de quem tem um animal de estimação. Por isso, conhecer os principais custos é importante tanto para quem já tem um pet quanto para quem pretende adotar.

Uma estimativa divulgada pelo portal Animal de Estimação, em julho de 2026, aponta que manter um cão adulto de porte médio pode custar cerca de R$ 5.120 por ano, enquanto as despesas com um gato chegam a aproximadamente R$ 2.700 anuais. Os valores são referências e podem variar conforme a região, os produtos escolhidos e as necessidades de cada animal.

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A alimentação costuma representar uma parcela importante do orçamento, e os preços variam conforme o porte, a idade e as necessidades nutricionais do pet. Cães maiores, por exemplo, geralmente consomem mais ração, enquanto os gatos também exigem gastos com areia sanitária e manutenção da caixa de necessidades. 

Além desses custos, os tutores precisam considerar vacinação, vermifugação, antipulgas e consultas periódicas. Banho e tosa podem aumentar as despesas com cães, enquanto exames, medicamentos e tratamentos específicos também devem entrar no planejamento financeiro. Outro ponto de atenção são as emergências veterinárias. Acidentes, doenças e internações podem gerar gastos inesperados, por isso, manter uma reserva financeira, dentro das possibilidades da família, ajuda a lidar com situações que fogem da rotina.

Antes de adotar, é importante avaliar se o orçamento comporta os cuidados necessários durante toda a vida do animal. Comparar preços, organizar as compras e manter a prevenção em dia são medidas que ajudam a controlar as despesas sem comprometer a saúde e o bem-estar do pet. 

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