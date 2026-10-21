Ter um cachorro ou gato envolve gastos que vão além da alimentação. Ração, vacinas, consultas veterinárias, medicamentos e higiene fazem parte das despesas de quem tem um animal de estimação. Por isso, conhecer os principais custos é importante tanto para quem já tem um pet quanto para quem pretende adotar.

Uma estimativa divulgada pelo portal Animal de Estimação, em julho de 2026, aponta que manter um cão adulto de porte médio pode custar cerca de R$ 5.120 por ano, enquanto as despesas com um gato chegam a aproximadamente R$ 2.700 anuais. Os valores são referências e podem variar conforme a região, os produtos escolhidos e as necessidades de cada animal.

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