O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira (21), uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o uso de recursos das emendas parlamentares obrigatórias para financiar a gratuidade no transporte público coletivo urbano. A iniciativa tem como um dos objetivos viabilizar ônibus gratuitos aos fins de semana e feriados, reduzindo os gastos da população com deslocamentos.

Pelo texto, pelo menos 26,8% do total anual das emendas individuais e de bancada com execução obrigatória seriam destinados ao custeio do transporte coletivo. A proposta estabelece uma fonte específica de financiamento para a medida, utilizando recursos que já integram o orçamento das emendas parlamentares.

A estimativa considera o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que prevê R$ 44,8 bilhões em emendas parlamentares obrigatórias. Com a aplicação do percentual proposto, cerca de R$ 12 bilhões poderiam ser direcionados ao transporte público. O valor, porém, depende da aprovação da PEC e da implementação das regras previstas.