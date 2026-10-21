O limite de faturamento anual dos microempreendedores individuais (MEIs) aumentará nos próximos anos, enquanto débitos inscritos na Dívida Ativa da União poderão receber remissão integral. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (21) e estabelecem novas condições para pequenos empreendedores que buscam ampliar suas receitas ou regularizar pendências financeiras.

Atualmente fixado em R$ 81 mil por ano, o limite de faturamento do MEI passará para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028. A mudança permitirá que os profissionais enquadrados nessa categoria tenham uma receita anual maior sem ultrapassar, apenas por esse motivo, o teto de enquadramento tributário. A medida também poderá facilitar o planejamento financeiro de negócios em expansão.

Para quem começar a trabalhar como microempreendedor ao longo desses períodos, os limites serão proporcionais ao tempo de atividade. Em 2027, a referência será de R$ 9.166,67 por mês, enquanto, em 2028, o valor mensal chegará a R$ 11.666,67. Dessa forma, o cálculo considera o período de funcionamento do negócio, em vez de aplicar integralmente o limite anual a quem iniciar as atividades durante o ano.