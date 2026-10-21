Batizada de Operação Hipócrates, a ação mobilizou equipes especializadas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com participação da Dise, da DIG e do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Uma operação da Polícia Civil movimentou Piracicaba nesta quarta-feira (21) e terminou com dois homens presos e 144 produtos apreendidos, entre anabolizantes e medicamentos para emagrecimento. A ofensiva mira a comercialização de substâncias sem autorização sanitária.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Califórnia, Nova Piracicaba, Jardim Elite, Paulicéia, Bairro Alto e Água Branca.

Um dos presos chamou a atenção dos investigadores: ele já havia sido detido anteriormente por suspeita de comercializar medicamentos irregularmente em Piracicaba. Após voltar à liberdade, acabou novamente localizado durante as investigações.

A nova ofensiva é resultado do aprofundamento de apurações anteriores. Segundo as informações divulgadas, os investigadores identificaram outras pessoas que poderiam estar envolvidas na distribuição e na venda desses produtos, o que levou à ampliação das diligências.