Uma operação da Polícia Civil movimentou Piracicaba nesta quarta-feira (21) e terminou com dois homens presos e 144 produtos apreendidos, entre anabolizantes e medicamentos para emagrecimento. A ofensiva mira a comercialização de substâncias sem autorização sanitária.
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Batizada de Operação Hipócrates, a ação mobilizou equipes especializadas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com participação da Dise, da DIG e do Grupo de Operações Especiais (GOE).
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Califórnia, Nova Piracicaba, Jardim Elite, Paulicéia, Bairro Alto e Água Branca.
Um dos presos chamou a atenção dos investigadores: ele já havia sido detido anteriormente por suspeita de comercializar medicamentos irregularmente em Piracicaba. Após voltar à liberdade, acabou novamente localizado durante as investigações.
A nova ofensiva é resultado do aprofundamento de apurações anteriores. Segundo as informações divulgadas, os investigadores identificaram outras pessoas que poderiam estar envolvidas na distribuição e na venda desses produtos, o que levou à ampliação das diligências.
Saúde em risco.
A comercialização de medicamentos sem autorização dos órgãos sanitários levanta preocupações sobre a procedência, a qualidade e os riscos desses produtos para quem os utiliza.
O nome da operação faz referência a Hipócrates, médico grego historicamente conhecido como pai da medicina e associado ao princípio de não causar danos aos pacientes