O papa Leão XIV não precisará passar por tratamentos adicionais contra o câncer após ter sido submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pulmão direito. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela equipe médica do pontífice, após exames confirmarem que a doença permanecia localizada e não havia se espalhado para outras partes do corpo.

O líder da Igreja Católica, de 71 anos, passou por uma cirurgia em 13 de outubro para a remoção do lobo inferior do pulmão direito. Após o procedimento, foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, o tipo mais comum de câncer de pulmão.

De acordo com comunicado divulgado pelo Vaticano, os exames histológicos finais e as análises de biologia molecular do tecido retirado durante a cirurgia confirmaram o diagnóstico. Os resultados também indicaram que o tumor permanecia restrito à região afetada.