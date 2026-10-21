A Justiça Federal aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus 12 integrantes da Voepass pelo acidente aéreo ocorrido em agosto de 2024, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A queda do avião, que realizava o voo 2283, provocou a morte de 62 pessoas.

Os denunciados vão responder pelos crimes de atentado contra a segurança do transporte aéreo e sinistro em transporte aéreo. Entre eles estão diretores e integrantes da alta administração da companhia, além de dois funcionários que não ocupavam cargos de comando, mas que, segundo o Ministério Público, também contribuíram para as condições que levaram à tragédia.

Um dos réus é o presidente da Voepass, José Luiz Felício Filho. De acordo com o MPF, as responsabilidades atribuídas aos denunciados envolvem decisões administrativas e operacionais que teriam comprometido a segurança dos voos.