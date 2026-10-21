Um vídeo registrado na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, mostra situações que exigem atenção redobrada dos motoristas durante a realização de conversões e travessias nos cruzamentos da via.
Nas imagens, é possível observar veículos que, ao tentarem cruzar a avenida, ficam parcialmente atravessados na pista enquanto aguardam uma oportunidade para concluir a manobra. Em alguns momentos, os condutores precisam esperar que os veículos que trafegam pela avenida parem ou reduzam a velocidade para conseguir atravessar.
A situação ocorre em cruzamentos que receberam novos conjuntos semafóricos, instalados para organizar o fluxo de veículos e pedestres. Os equipamentos, no entanto, ainda não estão em funcionamento.
VEJA MAIS:
- 38 obras feitas com IA são barradas pelo 53º Salão de Humor; Veja
- Idoso de 71 anos se perde e cai com carro em ribanceira na SP 308
- Caminhão com 38 toneladas de telhas tomba na Rodovia do Açucar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Semáforos aguardam testes
Conforme informado anteriormente pela Prefeitura de Piracicaba, os semáforos instalados na Avenida Carlos Botelho passam por etapas de testes, programação e ajustes técnicos antes de entrarem em operação.
Os equipamentos fazem parte de um projeto de melhorias viárias que contempla cruzamentos da avenida com vias importantes, como a Barão de Piracicamirim, a Doutor Alvim, a Rua Dona Eugênia, a Rua João Sampaio, a Rua Fernando Febeliano da Costa e a Rua Samuel Neves.
A proposta é contribuir para a organização do trânsito, melhorar a fluidez e ampliar a segurança nos pontos contemplados.
Enquanto os dispositivos não começam a funcionar, a atenção dos condutores é fundamental, especialmente para quem precisa atravessar a avenida ou acessar a via por meio de conversões.
Prudência é fundamental
Diante das situações registradas, a recomendação é que os motoristas redobrem os cuidados ao se aproximar dos cruzamentos, observem a movimentação nos dois sentidos e aguardem condições seguras para realizar qualquer manobra.
Também é importante evitar avançar sobre a pista sem espaço suficiente para concluir a travessia, já que o veículo pode ficar parado no meio da avenida e interferir no deslocamento de outros condutores.