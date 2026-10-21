21 de outubro de 2026
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PERIGO NA AVENIDA

Vídeo mostra conversões perigosas de motoristas na Carlos Botelho

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alyson Rodrigues
Um vídeo registrado na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, mostra situações que exigem atenção redobrada dos motoristas durante a realização de conversões e travessias nos cruzamentos da via.
Um vídeo registrado na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, mostra situações que exigem atenção redobrada dos motoristas durante a realização de conversões e travessias nos cruzamentos da via.

Um vídeo registrado na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, mostra situações que exigem atenção redobrada dos motoristas durante a realização de conversões e travessias nos cruzamentos da via.

Nas imagens, é possível observar veículos que, ao tentarem cruzar a avenida, ficam parcialmente atravessados na pista enquanto aguardam uma oportunidade para concluir a manobra. Em alguns momentos, os condutores precisam esperar que os veículos que trafegam pela avenida parem ou reduzam a velocidade para conseguir atravessar.

A situação ocorre em cruzamentos que receberam novos conjuntos semafóricos, instalados para organizar o fluxo de veículos e pedestres. Os equipamentos, no entanto, ainda não estão em funcionamento.

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Semáforos aguardam testes

Conforme informado anteriormente pela Prefeitura de Piracicaba, os semáforos instalados na Avenida Carlos Botelho passam por etapas de testes, programação e ajustes técnicos antes de entrarem em operação.

Os equipamentos fazem parte de um projeto de melhorias viárias que contempla cruzamentos da avenida com vias importantes, como a Barão de Piracicamirim, a Doutor Alvim, a Rua Dona Eugênia, a Rua João Sampaio, a Rua Fernando Febeliano da Costa e a Rua Samuel Neves.

A proposta é contribuir para a organização do trânsito, melhorar a fluidez e ampliar a segurança nos pontos contemplados.

Enquanto os dispositivos não começam a funcionar, a atenção dos condutores é fundamental, especialmente para quem precisa atravessar a avenida ou acessar a via por meio de conversões.

Prudência é fundamental

Diante das situações registradas, a recomendação é que os motoristas redobrem os cuidados ao se aproximar dos cruzamentos, observem a movimentação nos dois sentidos e aguardem condições seguras para realizar qualquer manobra.

Também é importante evitar avançar sobre a pista sem espaço suficiente para concluir a travessia, já que o veículo pode ficar parado no meio da avenida e interferir no deslocamento de outros condutores.

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