Um vídeo registrado na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, mostra situações que exigem atenção redobrada dos motoristas durante a realização de conversões e travessias nos cruzamentos da via.

Nas imagens, é possível observar veículos que, ao tentarem cruzar a avenida, ficam parcialmente atravessados na pista enquanto aguardam uma oportunidade para concluir a manobra. Em alguns momentos, os condutores precisam esperar que os veículos que trafegam pela avenida parem ou reduzam a velocidade para conseguir atravessar.

A situação ocorre em cruzamentos que receberam novos conjuntos semafóricos, instalados para organizar o fluxo de veículos e pedestres. Os equipamentos, no entanto, ainda não estão em funcionamento.