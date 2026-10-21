A atenção meteorológica está concentrada no Pacífico Ocidental, principalmente em áreas de Taiwan, na costa leste da China e no norte das Filipinas. A passagem ou aproximação de um ciclone dessa intensidade pode provocar ventos destrutivos, chuvas volumosas e ondas elevadas. Dependendo da trajetória, os efeitos também podem incluir alagamentos e deslizamentos de terra, sobretudo em locais vulneráveis a temporais intensos.

As projeções meteorológicas divulgadas em 21 de outubro indicam que a maior aproximação do Champi em relação a Taiwan pode ocorrer entre sexta-feira (23) e sábado (24). Os modelos, porém, apresentam diferenças quanto ao caminho do sistema. Alguns indicam uma passagem pelo leste ou sudeste da ilha, enquanto outros apontam uma trajetória ao norte, com possibilidade de avanço posterior em direção à costa chinesa. Por isso, o cenário ainda depende da atualização das previsões.

Em relação ao Brasil, as informações disponíveis sobre a trajetória do Champi não apontam risco de impacto direto. O ciclone está no Pacífico Ocidental, e as áreas que aparecem nas projeções de maior preocupação ficam na Ásia. Após atingir seu pico de intensidade, o sistema também apresenta tendência de enfraquecimento, com possibilidade de recuar para níveis equivalentes às categorias 3 ou 4. Mesmo assim, a redução da força não elimina os riscos de ventos intensos, chuvas fortes e agitação marítima nas regiões próximas ao seu deslocamento.