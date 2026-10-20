Quem busca ampliar os conhecimentos na área da saúde pode aproveitar duas formações gratuitas disponibilizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os cursos são oferecidos pela Escola Virtual de Governo, funcionam pela internet e têm carga horária de 100 horas cada. Os participantes aprovados também podem obter certificado sem custo.
Uma das opções é Segurança do Paciente e Qualidade nos Serviços de Saúde, voltada ao aprendizado de práticas que contribuem para uma assistência mais segura. O conteúdo inclui identificação de pacientes, higiene das mãos, prevenção de lesões por pressão, cuidados com medicamentos e gerenciamento de riscos. A formação também apresenta métodos para investigar incidentes e identificar suas causas nos serviços de saúde.
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As inscrições podem ser realizadas diretamente na plataforma da Escola Virtual de Governo. Para participar, basta acessar a página oficial do curso, conferir as informações disponíveis e realizar o cadastro ou entrar com uma conta existente. O prazo para concluir as atividades é de até 90 dias, contados a partir da matrícula. O acesso está disponível pelo link oficial do curso.
A segunda alternativa é o curso Introdução à Vigilância em Saúde, que apresenta o funcionamento desse campo e sua relação com o Sistema Único de Saúde (SUS). A formação aborda a organização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, o planejamento de ações, a regulação na saúde e as medidas de controle e monitoramento de riscos sanitários.
O programa também inclui temas relacionados à educação e à cidadania em saúde. Os conhecimentos podem contribuir para a compreensão de como a vigilância sanitária atua na proteção da saúde pública e de que maneira as ações de fiscalização e regulação são planejadas. Assim como a primeira opção, essa formação tem 100 horas de duração e disponibiliza certificado aos participantes aprovados.
Para se inscrever, os interessados devem acessar a página do curso de Introdução à Vigilância em Saúde, conferir as orientações e efetuar o cadastro na plataforma. O período disponível para a conclusão é de até 90 dias após a matrícula. As duas formações são opções para quem deseja estudar pela internet e aprofundar os conhecimentos sobre temas relacionados à saúde.