Quem busca ampliar os conhecimentos na área da saúde pode aproveitar duas formações gratuitas disponibilizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os cursos são oferecidos pela Escola Virtual de Governo, funcionam pela internet e têm carga horária de 100 horas cada. Os participantes aprovados também podem obter certificado sem custo.

Uma das opções é Segurança do Paciente e Qualidade nos Serviços de Saúde, voltada ao aprendizado de práticas que contribuem para uma assistência mais segura. O conteúdo inclui identificação de pacientes, higiene das mãos, prevenção de lesões por pressão, cuidados com medicamentos e gerenciamento de riscos. A formação também apresenta métodos para investigar incidentes e identificar suas causas nos serviços de saúde.

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