A chegada de tempestades e chuvas intensas exige atenção dos tutores de cães e gatos. Além dos riscos de alagamentos e quedas de árvores, trovões, rajadas de vento e mudanças bruscas no ambiente podem assustar os animais e provocar fugas. Por isso, preparar a casa e organizar os cuidados com antecedência ajuda a proteger os pets durante períodos de instabilidade climática.
Uma das principais medidas é manter os animais em locais protegidos, dentro de casa ou em áreas cobertas e seguras. Cães não devem ficar presos por correntes em quintais sujeitos a alagamentos, enquanto gatos precisam ter acesso restrito a janelas, portões e outras saídas. Durante tempestades, portas e portões devem permanecer fechados para reduzir o risco de fugas.
VEJA MAIS:
- Chuva volta com força e muda o tempo em Piracicaba; VEJA quando
- Bebê é resgatado entre entulhos a 61 km de Piracicaba; Veja
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A identificação também faz diferença caso o animal escape. Plaquinhas com telefone na coleira e cadastro com informações atualizadas facilitam o contato com os tutores. Ter fotos recentes do pet pode ajudar na divulgação em caso de desaparecimento. Para gatos e animais que não estão acostumados a sair, o ideal é mantê-los em um cômodo seguro, com água, alimento, caixa de areia e um local onde possam se esconder.
Se a residência estiver em uma área sujeita a alagamentos, o planejamento deve incluir os animais. Em caso de necessidade de evacuação, cães devem ser transportados com guia e coleira, enquanto gatos precisam ser colocados em caixas de transporte adequadas. Também é importante separar previamente ração, água, medicamentos de uso contínuo e documentos veterinários. A orientação é nunca deixar os pets para trás em um imóvel ameaçado pela subida da água.
Quem encontrar um cão ou gato perdido durante ou depois de uma tempestade deve se aproximar com cautela, pois o animal pode estar assustado e reagir de forma inesperada. Se estiver em segurança, é possível registrar uma foto e divulgar o local onde foi encontrado em canais comunitários, além de procurar os serviços municipais responsáveis. Animais feridos não devem ser movimentados sem necessidade, especialmente quando houver suspeita de atropelamento ou trauma.
Em Piracicaba, o serviço municipal de resgate atende cães, gatos e animais silvestres feridos ou atropelados em vias públicas. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 156 e, sempre que possível, acompanhadas de fotos e localização pelo WhatsApp (19) 3434-3888. O atendimento é realizado pela Gerência de Bem-Estar Animal, no bairro Jupiá.