A chegada de tempestades e chuvas intensas exige atenção dos tutores de cães e gatos. Além dos riscos de alagamentos e quedas de árvores, trovões, rajadas de vento e mudanças bruscas no ambiente podem assustar os animais e provocar fugas. Por isso, preparar a casa e organizar os cuidados com antecedência ajuda a proteger os pets durante períodos de instabilidade climática.

Uma das principais medidas é manter os animais em locais protegidos, dentro de casa ou em áreas cobertas e seguras. Cães não devem ficar presos por correntes em quintais sujeitos a alagamentos, enquanto gatos precisam ter acesso restrito a janelas, portões e outras saídas. Durante tempestades, portas e portões devem permanecer fechados para reduzir o risco de fugas.

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