O clima é de tristeza na despedida de Lucas Jacuneli, de 23 anos, estudante de Direito e morador de Piracicaba, que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (18), em Campinas.
O jovem está sendo velado nesta terça-feira, e o sepultamento está marcado para as 14h30, no Cemitério da Vila Rezende, em Piracicaba.
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Lucas estava em Campinas para cursar a faculdade de Direito. Além dele, outros dois jovens, também de 23 anos, morreram na colisão. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, na região do Taquaral. O Fiat Fastback em que os rapazes estavam bateu na lateral de um ônibus do transporte público.
Lucas e um amigo morreram ainda no local. Já o outro estudante chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia apura
As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. Segundo informações
preliminares da Polícia Militar, um outro veículo pode estar envolvido, que teria deixado o local depois da batida. A suspeita ainda precisa ser esclarecida pelas autoridades, que vão apurar como o acidente aconteceu.
Enquanto a investigação segue em Campinas, familiares e amigos se despedem de Lucas em Piracicaba. O jovem, que tinha planos de seguir carreira no Direito, teve a vida interrompida aos 23 anos.