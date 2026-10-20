O clima é de tristeza na despedida de Lucas Jacuneli, de 23 anos, estudante de Direito e morador de Piracicaba, que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de domingo (18), em Campinas.

O jovem está sendo velado nesta terça-feira, e o sepultamento está marcado para as 14h30, no Cemitério da Vila Rezende, em Piracicaba.

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