19 de outubro de 2026
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TRAGÉDIA

Menina de 8 anos é atacada por onça e vai para a UTI

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Segundo moradores, a menina estava com os avós quando se afastou foi atacada pelo animal (a imagem é ilustrativa e não retrata necessariamente o animal envolvido no caso).
Segundo moradores, a menina estava com os avós quando se afastou foi atacada pelo animal (a imagem é ilustrativa e não retrata necessariamente o animal envolvido no caso).

Uma criança de oito anos está internada em estado grave após ser atacada por uma onça na Terra Indígena Munduruku, no Pará. A menina sofreu ferimentos na cabeça e precisou de uma operação de resgate que envolveu deslocamentos por barco e avião até chegar ao Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba.

O caso foi registrado no sábado (17), na região de Jacareacanga, no sudoeste do estado. Conforme relatos de moradores, a menina estava com os avós nas proximidades das aldeias Cajual e Patati quando se afastou por alguns instantes em direção a um igarapé. Nesse intervalo, ela foi atacada pelo felino. A gravidade dos ferimentos exigiu atendimento hospitalar especializado. Segundo informações repassadas por familiares, a criança permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados médicos. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre sua evolução clínica.

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O atendimento inicial e o deslocamento da vítima envolveram uma operação organizada pelo Distrito de Saúde Indígena de Itaituba. Primeiro, a menina foi levada de embarcação por um trecho do percurso. Depois, o transporte continuou por avião até a unidade hospitalar, diante da necessidade de encaminhamento para atendimento médico.

Após o episódio, a onça foi capturada e morta diante da comunidade, conforme o relato divulgado sobre o caso. A ocorrência reforça a importância de manter atenção redobrada em áreas de mata e nas proximidades de cursos d’água, especialmente ao circular por regiões onde há presença de animais silvestres. Em situações desse tipo, é recomendável evitar aproximações e procurar orientação das autoridades ambientais ou dos responsáveis locais pela segurança.

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