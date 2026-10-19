Uma criança de oito anos está internada em estado grave após ser atacada por uma onça na Terra Indígena Munduruku, no Pará. A menina sofreu ferimentos na cabeça e precisou de uma operação de resgate que envolveu deslocamentos por barco e avião até chegar ao Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba.
O caso foi registrado no sábado (17), na região de Jacareacanga, no sudoeste do estado. Conforme relatos de moradores, a menina estava com os avós nas proximidades das aldeias Cajual e Patati quando se afastou por alguns instantes em direção a um igarapé. Nesse intervalo, ela foi atacada pelo felino. A gravidade dos ferimentos exigiu atendimento hospitalar especializado. Segundo informações repassadas por familiares, a criança permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados médicos. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre sua evolução clínica.
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O atendimento inicial e o deslocamento da vítima envolveram uma operação organizada pelo Distrito de Saúde Indígena de Itaituba. Primeiro, a menina foi levada de embarcação por um trecho do percurso. Depois, o transporte continuou por avião até a unidade hospitalar, diante da necessidade de encaminhamento para atendimento médico.
Após o episódio, a onça foi capturada e morta diante da comunidade, conforme o relato divulgado sobre o caso. A ocorrência reforça a importância de manter atenção redobrada em áreas de mata e nas proximidades de cursos d’água, especialmente ao circular por regiões onde há presença de animais silvestres. Em situações desse tipo, é recomendável evitar aproximações e procurar orientação das autoridades ambientais ou dos responsáveis locais pela segurança.