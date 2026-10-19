O padre Patricio Sánchez morreu no sábado (17) após ser atingido por uma cruz que se desprendeu da parede durante uma missa em Guayaquil, no Equador. O acidente aconteceu na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o religioso atuava como pároco, e foi registrado pela transmissão ao vivo da celebração nas redes sociais.

Pouco antes do acidente, o sacerdote conduzia uma homilia sobre a importância de valorizar o tempo de vida e priorizar aquilo que considera essencial. Ao refletir sobre a morte, Sánchez abordou a necessidade de dedicar mais atenção à espiritualidade, à família e às relações pessoais, em vez de concentrar a rotina em distrações e preocupações materiais.

Durante a gravação, o padre também comentou o hábito de passar muito tempo utilizando o celular e acompanhando acontecimentos cotidianos, em contraste com o tempo reservado à fé e à convivência com pessoas próximas. A sequência entre a reflexão religiosa e o acidente tornou o caso ainda mais marcante para quem assistiu às imagens que circularam na internet.