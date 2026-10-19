19 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
'TODOS VAMOS MORRER'

VÍDEO: Padre fala sobre a morte antes de ser atingido por cruz

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Minutos antes do acidente fatal, o sacerdote refletia sobre a morte e a importância de dedicar mais tempo à fé e à família.
Minutos antes do acidente fatal, o sacerdote refletia sobre a morte e a importância de dedicar mais tempo à fé e à família.

O padre Patricio Sánchez morreu no sábado (17) após ser atingido por uma cruz que se desprendeu da parede durante uma missa em Guayaquil, no Equador. O acidente aconteceu na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde o religioso atuava como pároco, e foi registrado pela transmissão ao vivo da celebração nas redes sociais.

Pouco antes do acidente, o sacerdote conduzia uma homilia sobre a importância de valorizar o tempo de vida e priorizar aquilo que considera essencial. Ao refletir sobre a morte, Sánchez abordou a necessidade de dedicar mais atenção à espiritualidade, à família e às relações pessoais, em vez de concentrar a rotina em distrações e preocupações materiais.

Durante a gravação, o padre também comentou o hábito de passar muito tempo utilizando o celular e acompanhando acontecimentos cotidianos, em contraste com o tempo reservado à fé e à convivência com pessoas próximas. A sequência entre a reflexão religiosa e o acidente tornou o caso ainda mais marcante para quem assistiu às imagens que circularam na internet.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Arquidiocese confirma morte e aguarda esclarecimentos

A morte de Patricio Sánchez foi confirmada pela Arquidiocese de Guayaquil, que divulgou uma manifestação oficial assinada pelo cardeal Luis Cabrera Herrera, arcebispo da cidade. O religioso também integrava a Congregação do Santíssimo Redentor, ordem católica à qual estava vinculado por seu trabalho pastoral.

O acidente ocorreu enquanto o padre estava na região do altar, quando a cruz instalada atrás dele se desprendeu e caiu sobre sua cabeça. As imagens da transmissão mostram a reação dos fiéis diante do ocorrido e as tentativas de prestar auxílio ao sacerdote. As circunstâncias que levaram à queda da estrutura ainda precisam ser esclarecidas.

A Arquidiocese manifestou pesar pela morte do religioso, que foi lembrado por sua atuação na comunidade católica local. O caso também chamou a atenção pela coincidência entre o tema da homilia e o acidente ocorrido durante a celebração, registrada pelas câmeras que transmitiam a missa pela internet.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários