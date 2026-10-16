O último lote de ingressos para o Cine Autorama, cinema drive-in itinerante que estará em Piracicaba, será liberado na segunda-feira (19), às 12h. A programação terá quatro sessões gratuitas no Parque do Engenho Central, na sexta-feira (23) e no sábado (24) de outubro. As reservas devem ser feitas pelo site oficial do projeto. Os ingressos do 2º lote seguem disponíveis até segunda-feira.

A proposta permite que o público assista aos filmes de dentro do próprio carro, estacionado diante de uma tela inflável de 10 metros por 14 metros. Cada sessão terá capacidade para 100 veículos. Também haverá uma área externa com cerca de 20 cadeiras para pedestres, sem necessidade de reserva, com ocupação por ordem de chegada.

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