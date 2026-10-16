O último lote de ingressos para o Cine Autorama, cinema drive-in itinerante que estará em Piracicaba, será liberado na segunda-feira (19), às 12h. A programação terá quatro sessões gratuitas no Parque do Engenho Central, na sexta-feira (23) e no sábado (24) de outubro. As reservas devem ser feitas pelo site oficial do projeto. Os ingressos do 2º lote seguem disponíveis até segunda-feira.
A proposta permite que o público assista aos filmes de dentro do próprio carro, estacionado diante de uma tela inflável de 10 metros por 14 metros. Cada sessão terá capacidade para 100 veículos. Também haverá uma área externa com cerca de 20 cadeiras para pedestres, sem necessidade de reserva, com ocupação por ordem de chegada.
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Veja a programação do cinema drive-in
Na sexta-feira (23), a primeira sessão começa às 19h, com Meu Sangue Ferve por Você, filme biográfico inspirado na trajetória do cantor Sidney Magal. Às 21h30, será exibida a comédia Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, sequência do longa estrelado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.
No sábado (24), a programação começa às 18h30 com Quero Ser Grande, clássico dos anos 1980 protagonizado por Tom Hanks. A história acompanha um garoto de 12 anos que, após desejar ser mais velho, acorda no corpo de um adulto. Às 21h30, será exibido F1 – O Filme, com Brad Pitt no papel de um piloto veterano que retorna às pistas para ajudar uma equipe de Fórmula 1.
Os ingressos são gratuitos e válidos por veículo. Todas as sessões começam com a exibição de curtas-metragens brasileiros e contam com recursos de acessibilidade. Para ouvir o áudio dos filmes dentro dos veículos, o público deve sintonizar o rádio na frequência indicada na tela de projeção.
O Cine Autorama é um projeto itinerante que leva a experiência do cinema drive-in a diferentes cidades brasileiras. A edição em Piracicaba tem patrocínio da Yelum Seguros, apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Mina Cultural, com realização do Cine Autorama e do Ministério da Cultura.