A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, lançou o Edital 6/2026 para selecionar três entidades culturais sem fins lucrativos que integrarão a Rede Municipal de Pontos de Cultura. A iniciativa prevê R$ 120 mil em recursos e prioriza projetos que serão desenvolvidos em áreas vulneráveis do município.
As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre 19 de outubro e 19 de novembro de 2026, pelo Sistema Sem Papel. Podem participar entidades com finalidade cultural, CNPJ e pelo menos três anos de existência. Também é necessário comprovar experiência prévia na realização de projetos e capacidade técnica e operacional para cumprir as metas estabelecidas.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a implementação da Rede Municipal de Pontos de Cultura é uma iniciativa para valorizar a produção cultural de Piracicaba e incentivar diferentes manifestações artísticas. “Os Pontos de Cultura são espaços de convivência, produção e consumo de arte para todas as pessoas. São uma maneira de incentivar desde as expressões populares até a arte contemporânea, mas o mais importante é que buscam fortalecer a cidadania e a diversidade cultural”, afirmou.
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Iniciativa prioriza cultura comunitária
A seleção dará prioridade a entidades de cultura de base comunitária que apresentem projetos para áreas vulneráveis da cidade. A proposta é ampliar o acesso da população às atividades culturais e fortalecer iniciativas que valorizem as manifestações artísticas locais. O edital é financiado pelo Governo Federal, por meio de recursos repassados pelo Ministério da Cultura dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Atualmente, Piracicaba conta com 14 Pontos de Cultura ativos no Mapa dos Pontos e Pontões de Cultura, da rede Cultura Viva. A iniciativa busca fortalecer organizações e coletivos culturais, simplificar o repasse de recursos e a prestação de contas e ampliar o reconhecimento das culturas populares.
O edital completo está disponível no Diário Oficial de Piracicaba, nas edições de 14, 15 e 16 de outubro de 2026, e na página oficial da PNAB Ciclo 2. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pnabciclo2@piracicaba.sp.gov.br.