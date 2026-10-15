O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com o retorno dos cinco filmes da franquia “Jogos Vorazes” às telonas, que acompanham a luta de Katniss Everdeen contra um governo autoritário. As estreias incluem “Dentro da Baleia”, aventura sobre um mergulhador que precisa escapar de um cachalote, e “Street Fighter”, inspirado na famosa franquia de jogos de luta. Também retorna aos cinemas “Space Jam – O Jogo do Século”. A programação conta ainda com outros títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Dentro Da Baleia: O filme segue um mergulhador que, enquanto procura os restos mortais de seu pai, é engolido por um cachalote de 80 pés e 60 toneladas e tem apenas uma hora para sair antes que seu oxigênio acabe.
Street Fighter: Ambientado em 1993, os lutadores Ryu e Ken Masters são colocados de volta em combate quando o misterioso Chun-Li os recruta para o próximo Torneio do Guerreiro Global: uma briga brutal de socos, destinos e fúria. Porém, por trás dessa batalha por glória está uma conspiração mortal que os força a se enfrentarem entre si e seus demônios do passado.
Franquia “Jogos Vorazes” (Relançamento): A franquia Jogos Vorazes retorna aos cinemas com seus cinco filmes, que se passam em Panem, uma nação distópica controlada por um governo autoritário. A saga acompanha a luta de Katniss Everdeen contra o regime e também explora as origens dos Jogos e de personagens importantes da história. A série reúne Jogos Vorazes (2012), Em Chamas (2013), A Esperança – Parte 1 (2014), A Esperança – O Final (2015) e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes (2023).
Space Jam - O Jogo Do Século (Relançamento): Os Looney Tunes buscam a ajuda da lenda do basquete Michael Jordan em uma tentativa desesperada de ganhar um jogo de basquete do qual depende sua liberdade.
SEGUEM EM CARTAZ
Carros (20º Aniversário): Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e famoso, se perde a caminho de uma prova decisiva e acaba parando na pequena Radiator Springs. Obrigado a consertar os danos que causou na cidade, ele aprende com os moradores locais o valor da amizade, da humildade e do trabalho em equipe.
Verity: Adaptado do romance best-seller de Colleen Hoover, este thriller psicológico sedutor acompanha a renomada autora Verity Crawford e Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades que se muda para a isolada propriedade dos Crawford para escrever como ghostwriter para Verity. Ao descobrir o que parecem ser anotações autobiográficas perturbadoras de Verity, Lowen se vê envolvida em confissões sombrias e distorcidas sobre o marido dela, Jeremy, lutando para distinguir ficção de realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão.
Outra Mamãe: A história acompanha Bela, uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe. A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.
Também seguem em cartaz os filmes Minha Melhor Amiga, Se Eu Fosse Você 3, As Aventuras De Tadeo E A Lâmpada Mágica, Um Tio Quase Perfeito 3 e Galinha Pintadinha - O Filme.
CINE TEATRO SÃO PEDRO
O Cine Teatro de São Pedro tem quatro filmes em cartaz entre os dias 15 e 21 de outubro. “Carros” será exibido às 17h nos dias 15, 16, 19, 20 e 21, e às 15h nos dias 17 e 18. “Se Eu Fosse Você 3” tem sessões nacionais às 19h, todos os dias. Já “Resident Evil” será exibido às 17h nos dias 17 e 18, com cópias dubladas. “Verity” terá sessões dubladas às 21h nos dias 15, 16, 17, 18, 19 e 21, além de sessão legendada no dia 20.
Os ingressos custam R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira para sessões 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há preço único de R$ 15 para sessões 2D e 3D. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. A programação está sujeita a alterações.