O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com o retorno dos cinco filmes da franquia “Jogos Vorazes” às telonas, que acompanham a luta de Katniss Everdeen contra um governo autoritário. As estreias incluem “Dentro da Baleia”, aventura sobre um mergulhador que precisa escapar de um cachalote, e “Street Fighter”, inspirado na famosa franquia de jogos de luta. Também retorna aos cinemas “Space Jam – O Jogo do Século”. A programação conta ainda com outros títulos que seguem em cartaz. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

ESTREIAS

Dentro Da Baleia: O filme segue um mergulhador que, enquanto procura os restos mortais de seu pai, é engolido por um cachalote de 80 pés e 60 toneladas e tem apenas uma hora para sair antes que seu oxigênio acabe.