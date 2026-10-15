A diferença entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu na mais recente pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Divulgado nesta quinta-feira (15), o levantamento atribui 51% dos votos válidos ao senador e 49% ao atual presidente. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois aparecem em situação de empate técnico.

Na comparação com a sondagem anterior, publicada em 8 de outubro, Flávio perdeu um ponto percentual, passando de 52% para 51%. Lula, por sua vez, avançou de 48% para 49%. Com isso, a distância entre os dois candidatos caiu de quatro para dois pontos percentuais, indicando uma aproximação nas intenções de voto consideradas válidas pelo instituto.

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