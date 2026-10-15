A diferença entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diminuiu na mais recente pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais. Divulgado nesta quinta-feira (15), o levantamento atribui 51% dos votos válidos ao senador e 49% ao atual presidente. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois aparecem em situação de empate técnico.
Na comparação com a sondagem anterior, publicada em 8 de outubro, Flávio perdeu um ponto percentual, passando de 52% para 51%. Lula, por sua vez, avançou de 48% para 49%. Com isso, a distância entre os dois candidatos caiu de quatro para dois pontos percentuais, indicando uma aproximação nas intenções de voto consideradas válidas pelo instituto.
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Quando são contabilizadas as intenções de voto totais, incluindo eleitores que ainda não decidiram e aqueles que pretendem votar em branco ou nulo, Flávio registra 47%, enquanto Lula soma 45%. Os indecisos representam 2% dos entrevistados, e outros 6% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto. Esses números oferecem um panorama mais amplo das preferências eleitorais, além da distribuição dos votos válidos.
O Datafolha realizou as entrevistas entre os dias 13 e 15 de outubro, com a participação de 2.520 pessoas com 16 anos ou mais. A pesquisa apresenta margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.
A margem de erro é um dos fatores considerados na interpretação dos resultados, pois indica a variação possível das estimativas obtidas na amostra. Nesse contexto, a diferença observada entre os candidatos não permite afirmar que um deles tenha uma vantagem estatisticamente conclusiva sobre o outro. O resultado representa um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas, e não uma previsão definitiva do resultado das urnas.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos, enquanto Lula alcançou 45,16%, segundo os números apresentados no levantamento de referência. O segundo turno está marcado para 25 de outubro. Até lá, as intenções de voto podem variar, e as pesquisas continuam sendo instrumentos para acompanhar as preferências do eleitorado durante a disputa presidencial.