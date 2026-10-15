O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (14), em dois turnos de votação, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias e tem um dia de descanso. A proposta recebeu 75 votos favoráveis e um contrário em cada turno.

Para aprovar uma emenda à Constituição, são necessários pelo menos 49 votos favoráveis no Senado. De acordo com o painel de votação, 77 dos 81 senadores registraram presença durante a sessão.

O texto estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e prevê a adoção da escala 5x2, com cinco dias de trabalho e dois de folga. A proposta também reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas, sem diminuição dos salários, por meio de um período de transição de 14 meses.