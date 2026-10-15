A aprovação da proposta que prevê o fim da escala 6x1 pelo Senado, nesta quarta-feira (14), abre caminho para mudanças na rotina de milhões de trabalhadores brasileiros. O texto estabelece dois dias de descanso remunerado por semana e prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição salarial. Apesar disso, a aplicação das novas regras poderá variar conforme a categoria profissional e o regime de trabalho.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 14,8 milhões de trabalhadores contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) atuam atualmente na escala 6x1. Para esse grupo, a mudança poderá representar mais tempo de descanso e uma reorganização das atividades profissionais. A transição, entretanto, não ocorrerá de uma só vez: dois meses após a publicação da emenda, o limite semanal deverá cair para 42 horas e, depois de mais um ano, chegará a 40 horas.

A proposta não determina que todos os profissionais passem a trabalhar cinco dias consecutivos e folgar outros dois. Atividades que exigem funcionamento contínuo poderão ter jornadas organizadas de maneira diferente, respeitando as condições previstas para cada regime. O texto aprovado também prevê tratamento específico para determinados profissionais com diploma de nível superior e remuneração igual ou superior a 2,5 vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para os quais a aplicação das novas regras de duração e controle da jornada poderá ser facultativa, ressalvadas as hipóteses previstas na proposta.