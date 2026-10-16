16 de outubro de 2026
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Buraco na Avenida 31 de Março causa transtornos em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
egundo os relatos, um enorme buraco tem causado transtornos a motoristas e dificultado a circulação de veículos pelo trecho
egundo os relatos, um enorme buraco tem causado transtornos a motoristas e dificultado a circulação de veículos pelo trecho

Moradores e comerciantes da região da Avenida 31 de Março, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na via. Segundo os relatos, um enorme buraco tem causado transtornos a motoristas e dificultado a circulação de veículos pelo trecho.

De acordo com os moradores e comerciantes, a irregularidade na pavimentação interfere no trânsito, principalmente para os condutores que precisam passar pelo local diariamente. O buraco exige atenção dos motoristas, que precisam reduzir a velocidade e desviar para evitar passar diretamente pela abertura no asfalto.

Saiba mais:

A situação também preocupa quem trabalha ou reside nas proximidades, já que a avenida é utilizada diariamente por diferentes tipos de veículos. Além dos transtornos na circulação, as condições da pavimentação podem aumentar o risco de danos aos veículos que passam pelo trecho.

Os relatos encaminhados à redação do JP apontam para a necessidade de manutenção do asfalto. Moradores e comerciantes esperam que sejam tomadas providências para reparar o buraco e melhorar as condições de tráfego na avenida.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve na Avenida 31 de Março, e constatou os danos na pavimentação. O registro foi realizado após as reclamações de moradores e comerciantes da região. 

O que diz a Prefeitura

A reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a manutenção no local já foi executada na tarde desta quinta-feira, 15/10."

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