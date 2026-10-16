Moradores e comerciantes da região da Avenida 31 de Março, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na via. Segundo os relatos, um enorme buraco tem causado transtornos a motoristas e dificultado a circulação de veículos pelo trecho.

De acordo com os moradores e comerciantes, a irregularidade na pavimentação interfere no trânsito, principalmente para os condutores que precisam passar pelo local diariamente. O buraco exige atenção dos motoristas, que precisam reduzir a velocidade e desviar para evitar passar diretamente pela abertura no asfalto.

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