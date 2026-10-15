15 de outubro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Secretário afastado: Baep apreende R$ 33 mil em operação do MP

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Uma operação do Ministério Público colocou a Secretaria de Turismo de Rio Claro, na região de Piracicaba, na mira por suspeitas de irregularidades em contratos públicos.

 Na quarta-feira (14), o Baep de Piracicaba participou das buscas que resultaram na apreensão de R$ 33.520 em dinheiro, quatro celulares e dois notebooks.

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A Justiça determinou o afastamento do secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, e do adjunto, Marcelo Portes. A investigação apura possíveis fraudes em contratos de aproximadamente R$ 2 milhões para eventos como Carnaval, Páscoa e Paixão de Cristo.

Entre as suspeitas estão favorecimento em licitações, preços acima do mercado e uso de veículos da Prefeitura em serviços que já seriam pagos a uma empresa contratada.

Batizada de Operação Encenação, a ação foi coordenada pelo Gaeco e mobilizou 34 agentes para cumprir quatro mandados de busca. Uma empresa investigada também foi proibida de participar de licitações e fechar novos contratos com a Prefeitura.

A investigação começou em 2025, após denúncia de uma empresa que participou de licitações municipais. Os dois servidores não tiveram a prisão decretada nesta etapa. A Prefeitura informou que está à disposição das autoridades.

As suspeitas ainda são investigadas e não representam condenação dos envolvidos.

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