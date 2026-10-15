Na quarta-feira (14), o Baep de Piracicaba participou das buscas que resultaram na apreensão de R$ 33.520 em dinheiro, quatro celulares e dois notebooks.

Uma operação do Ministério Público colocou a Secretaria de Turismo de Rio Claro, na região de Piracicaba, na mira por suspeitas de irregularidades em contratos públicos.

A Justiça determinou o afastamento do secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, e do adjunto, Marcelo Portes. A investigação apura possíveis fraudes em contratos de aproximadamente R$ 2 milhões para eventos como Carnaval, Páscoa e Paixão de Cristo.

Entre as suspeitas estão favorecimento em licitações, preços acima do mercado e uso de veículos da Prefeitura em serviços que já seriam pagos a uma empresa contratada.

Batizada de Operação Encenação, a ação foi coordenada pelo Gaeco e mobilizou 34 agentes para cumprir quatro mandados de busca. Uma empresa investigada também foi proibida de participar de licitações e fechar novos contratos com a Prefeitura.