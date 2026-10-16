Moradores do bairro Jardim Astúrias procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua João Tedesco. Segundo os relatos, a via apresenta dois buracos em frente a uma residência, que ficam cheios de água após as chuvas. A situação tem preocupado os moradores, principalmente devido aos transtornos provocados pela passagem dos veículos pelo trecho.

De acordo com a moradora, quando os carros passam pelo local, as pedras soltas do asfalto são lançadas em direção à calçada e atingem o portão da residência. O problema ocorre porque os buracos acumulam água da chuva, dificultando a visualização das irregularidades por parte dos motoristas. Com isso, a passagem dos veículos acaba espalhando as pedras que se desprendem da pavimentação.

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