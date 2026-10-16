Moradores do bairro Jardim Astúrias procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua João Tedesco. Segundo os relatos, a via apresenta dois buracos em frente a uma residência, que ficam cheios de água após as chuvas. A situação tem preocupado os moradores, principalmente devido aos transtornos provocados pela passagem dos veículos pelo trecho.
De acordo com a moradora, quando os carros passam pelo local, as pedras soltas do asfalto são lançadas em direção à calçada e atingem o portão da residência. O problema ocorre porque os buracos acumulam água da chuva, dificultando a visualização das irregularidades por parte dos motoristas. Com isso, a passagem dos veículos acaba espalhando as pedras que se desprendem da pavimentação.
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A moradora também informou que já registrou inúmeros protocolos para solicitar providências em relação às condições do asfalto. No entanto, segundo ela, até o momento não recebeu resposta sobre as solicitações, nem informações sobre possíveis reparos no trecho.
Ainda conforme o relato, a falta de uma solução mantém os moradores expostos aos transtornos causados pelos buracos, especialmente nos períodos de chuva, quando a água se acumula nas aberturas e as pedras soltas podem atingir imóveis próximos à rua.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve na Rua João Tedesco, no bairro Jardim Astúrias, e constatou os danos na pavimentação. O registro foi feito após a reclamação encaminhada à redação pelos moradores, que aguardam providências para a recuperação do asfalto e a resolução do problema no local.
O que diz a Prefeitura
A repotagem do JP entrou em contato com a prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a manutenção no local foi executada hoje nesta quinta-feira, 15.