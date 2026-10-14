O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou nesta terça-feira (13) que um requerimento para acelerar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 já reúne assinaturas suficientes para ser analisado em plenário. Se aprovado, o calendário especial poderá permitir que a proposta seja votada em dois turnos nesta quarta-feira (14).

Segundo Alcolumbre, o requerimento poderá ser apreciado durante a sessão. A PEC 221/2019 prevê dois dias de descanso remunerado por semana, sem redução salarial, e a diminuição gradual da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais.