Piracicaba se despediu nesta terça-feira (13) de Robério Santos da Silva, de 51 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira (12), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), nas proximidades da Balbo.

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O sepultamento aconteceu as 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. O velório também foi realizado no Vila Rezende. Robério estava montado em um cavalo quando os dois foram atingidos por um automóvel que trafegava pela rodovia. Após a colisão, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore às margens da pista.