13 de outubro de 2026
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DESPEDIDA

Cavaleiro que morreu atropelado é sepultado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Robério Santos da Silva tinha 51 anos.
Robério Santos da Silva tinha 51 anos.

  Piracicaba se despediu nesta terça-feira (13) de Robério Santos da Silva, de 51 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira (12), na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), nas proximidades da Balbo.

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O sepultamento aconteceu as 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. O velório também foi realizado no Vila Rezende. Robério estava montado em um cavalo quando os dois foram atingidos por um automóvel que trafegava pela rodovia. Após a colisão, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore às margens da pista.

O cavaleiro e o animal morreram ainda no local. Já o condutor do carro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital.

A morte de Robério marca uma despedida dolorosa de amigos e familiares após o acidente que chocou pela gravidade das consequências. Nesta terça-feira, familiares e amigos se reunirem para prestar as últimas homenagens durante o velório e o sepultamento em Piracicaba.

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