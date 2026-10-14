As propostas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral podem exigir até R$ 49,8 bilhões em ajustes nas contas federais de 2027. O montante considera o impacto de novas despesas e a redução de receitas decorrente de medidas voltadas a famílias, estudantes e pequenos empreendedores. Como parte dessas iniciativas não está contemplada na proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional, sua implementação dependerá de negociações políticas e de mudanças no planejamento financeiro do governo.
Entre os principais anúncios estão o reajuste de 15% do Bolsa Família, o lançamento do Desenrola 3.0, programa voltado à renegociação de dívidas, e um pacote de benefícios para microempreendedores individuais (MEIs). Lula também prometeu ampliar o Pé-de-Meia, atualmente direcionado a estudantes do ensino médio, para alcançar universitários. As iniciativas têm características distintas, mas compartilham um desafio: encontrar espaço nas contas públicas para financiar os benefícios sem comprometer as metas fiscais estabelecidas para o próximo exercício.
De acordo com os valores apresentados, o conjunto das novas propostas pode acrescentar até R$ 43,55 bilhões às despesas da União e provocar uma redução de R$ 6,27 bilhões nas receitas. O impacto total estimado chega, portanto, a aproximadamente R$ 49,8 bilhões. O aumento do limite de faturamento para enquadramento como MEI já aparece na proposta orçamentária, embora ainda dependa de aprovação legislativa. Outras iniciativas, como o perdão de dívidas tributárias e o pagamento de até R$ 5 mil aos empreendedores, também exigirão medidas legais para sair do papel.
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Congresso terá papel decisivo nos ajustes do Orçamento
O Desenrola 3.0 está entre as propostas de maior impacto financeiro, com custo estimado em R$ 15 bilhões, distribuído entre 2027 e 2028. O valor destinado ao primeiro ano ainda não havia sido detalhado pelo Ministério do Planejamento, segundo as informações divulgadas. Já o pacote para os MEIs prevê mudanças tributárias e apoio financeiro ao segmento. A ampliação do Pé-de-Meia para universitários, por sua vez, poderá acrescentar novas despesas permanentes ao orçamento federal, dependendo do formato e do alcance que o programa assumir.
A proposta orçamentária de 2027 foi encaminhada pelo governo com previsão de superávit de R$ 18,6 bilhões nas contas públicas. A inclusão dos novos compromissos pode reduzir esse resultado caso não haja compensações. Entre as alternativas disponíveis estão a revisão de despesas previstas e a atualização das estimativas de arrecadação. Integrantes da equipe econômica pretendem apresentar os ajustes necessários após a definição do relator do Orçamento no Congresso, a quem caberá analisar as mudanças junto aos demais parlamentares. O Legislativo também deverá incorporar R$ 12,7 bilhões em emendas de comissão, o que amplia a disputa por recursos.
Além das novas promessas, a programação financeira enfrenta dúvidas relacionadas às projeções econômicas e tributárias. O governo trabalha com crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, acima da expectativa de mercado de 1,43% citada no levantamento. A estimativa de superávit também contrasta com a projeção de déficit de R$ 45,4 bilhões atribuída ao mercado em setembro de 2026. Outros pontos de atenção incluem a previsão de arrecadar R$ 42 bilhões com o Imposto Seletivo, cuja alíquota ainda não havia sido definida, e o reajuste do Bolsa Família, estimado em R$ 22,7 bilhões em despesas adicionais. Essas incertezas tornam a elaboração do Orçamento um dos principais desafios econômicos do próximo governo.