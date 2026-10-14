As propostas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral podem exigir até R$ 49,8 bilhões em ajustes nas contas federais de 2027. O montante considera o impacto de novas despesas e a redução de receitas decorrente de medidas voltadas a famílias, estudantes e pequenos empreendedores. Como parte dessas iniciativas não está contemplada na proposta orçamentária enviada ao Congresso Nacional, sua implementação dependerá de negociações políticas e de mudanças no planejamento financeiro do governo.

Entre os principais anúncios estão o reajuste de 15% do Bolsa Família, o lançamento do Desenrola 3.0, programa voltado à renegociação de dívidas, e um pacote de benefícios para microempreendedores individuais (MEIs). Lula também prometeu ampliar o Pé-de-Meia, atualmente direcionado a estudantes do ensino médio, para alcançar universitários. As iniciativas têm características distintas, mas compartilham um desafio: encontrar espaço nas contas públicas para financiar os benefícios sem comprometer as metas fiscais estabelecidas para o próximo exercício.

De acordo com os valores apresentados, o conjunto das novas propostas pode acrescentar até R$ 43,55 bilhões às despesas da União e provocar uma redução de R$ 6,27 bilhões nas receitas. O impacto total estimado chega, portanto, a aproximadamente R$ 49,8 bilhões. O aumento do limite de faturamento para enquadramento como MEI já aparece na proposta orçamentária, embora ainda dependa de aprovação legislativa. Outras iniciativas, como o perdão de dívidas tributárias e o pagamento de até R$ 5 mil aos empreendedores, também exigirão medidas legais para sair do papel.