Estudantes que ingressarem ou já estiverem cursando uma faculdade poderão ser contemplados por um novo programa de assistência financeira caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja eleito para um próximo mandato. A proposta do Pé-de-Meia Universitário prevê depósitos mensais de R$ 700 durante dez meses por ano, além de um incentivo anual de R$ 2,5 mil. Mantido ao longo de uma graduação de quatro anos, esse segundo benefício poderá formar uma reserva de R$ 10 mil para o início da vida profissional.

O planejamento apresentado pela campanha prevê atender um milhão de jovens por ano, com custo estimado em R$ 4,6 bilhões anuais. De acordo com o senador Camilo Santana, coordenador político da campanha de reeleição, o financiamento deverá vir do Fundo Social, com destinação à assistência estudantil. A proposta busca oferecer suporte financeiro durante a formação acadêmica e criar uma reserva para os beneficiários após a conclusão do curso.

O recebimento do incentivo também deverá estar condicionado ao desempenho acadêmico. A proposta apresentada prevê que o estudante precise ser aprovado para continuar recebendo os valores, seguindo uma lógica semelhante à do programa destinado ao ensino médio. Entretanto, os critérios completos de participação, a forma de inscrição e o calendário dos pagamentos ainda não foram detalhados, de modo que o anúncio não representa a abertura de um benefício disponível imediatamente.