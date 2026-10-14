A pesquisa Gerp divulgada em outubro aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 55% dos votos válidos em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 45%. O resultado representa uma diferença de dez pontos percentuais entre os candidatos. O instituto entrevistou 2.400 eleitores por telefone, entre os dias 8 e 12 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
No primeiro turno, a Gerp havia estimado 46% das intenções de voto para Flávio Bolsonaro e 44% para Lula. Os resultados informados nas urnas foram de 47,03% e 45,16% dos votos válidos, respectivamente. O levantamento mais recente está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07877/2026. Embora os números do primeiro turno tenham ficado próximos do resultado eleitoral, esse desempenho não garante a mesma precisão em pesquisas futuras.
Outros levantamentos também indicam vantagem de Flávio Bolsonaro, mas em proporções menores. A pesquisa Futura/100% Cidades, realizada entre 7 e 10 de outubro com 2 mil entrevistados por telefone, atribui ao candidato do PL 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Lula. A diferença é de 3,6 pontos percentuais, e a margem de erro é de 2,2 pontos. O estudo foi registrado no TSE sob o protocolo BR-00650/2026.
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Nexus reforça liderança, enquanto PoderData aponta reação
O levantamento BTG/Nexus também apresenta Flávio Bolsonaro à frente no segundo turno. Na pesquisa, o senador registra 48% das intenções de voto, enquanto Lula soma 45%. Brancos e nulos representam 5% dos entrevistados, e 2% permanecem indecisos. Considerando somente os votos válidos, os percentuais passam a 52% para Flávio e 48% para o presidente. Foram ouvidos 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e confiança de 95%. O registro no TSE é BR-07997/2026.
Em sentido diferente, a pesquisa PoderData/Aya indica uma redução da distância entre os dois candidatos. Segundo os dados divulgados, Lula avançou de 47% para 49% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 53% para 51%. Apesar da mudança, o levantamento ainda mantém o candidato do PL na dianteira. A variação mostra que os cenários apresentados pelos institutos não são uniformes e podem mudar entre diferentes rodadas de entrevistas.
A comparação dos quatro levantamentos evidencia diferenças tanto na distância atribuída aos candidatos quanto na evolução dos resultados. A Gerp registra a maior vantagem entre os números apresentados, enquanto a Futura e a Nexus apontam uma disputa mais apertada. Já a PoderData identifica avanço de Lula em relação à rodada anterior. Como toda pesquisa representa um retrato das intenções de voto no período em que as entrevistas são realizadas, os resultados devem ser interpretados considerando a metodologia, a margem de erro e a data de cada levantamento.