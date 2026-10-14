A pesquisa Gerp divulgada em outubro aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 55% dos votos válidos em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 45%. O resultado representa uma diferença de dez pontos percentuais entre os candidatos. O instituto entrevistou 2.400 eleitores por telefone, entre os dias 8 e 12 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No primeiro turno, a Gerp havia estimado 46% das intenções de voto para Flávio Bolsonaro e 44% para Lula. Os resultados informados nas urnas foram de 47,03% e 45,16% dos votos válidos, respectivamente. O levantamento mais recente está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07877/2026. Embora os números do primeiro turno tenham ficado próximos do resultado eleitoral, esse desempenho não garante a mesma precisão em pesquisas futuras.

Outros levantamentos também indicam vantagem de Flávio Bolsonaro, mas em proporções menores. A pesquisa Futura/100% Cidades, realizada entre 7 e 10 de outubro com 2 mil entrevistados por telefone, atribui ao candidato do PL 51,8% dos votos válidos, contra 48,2% de Lula. A diferença é de 3,6 pontos percentuais, e a margem de erro é de 2,2 pontos. O estudo foi registrado no TSE sob o protocolo BR-00650/2026.