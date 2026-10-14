A escritora piracicabana Ivana Maria França de Negri receberá uma Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo trabalho de resgate das lendas e dos personagens folclóricos do município. A homenagem será entregue nesta quinta-feira (15), às 14h, pelo vereador Pedro Kawai, no Legislativo municipal. As netas gêmeas da escritora, que contribuíram com as ilustrações dos livros mais recentes, também receberão a honraria.
Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Ivana contou que começou a reescrever e recontar as histórias há quase dez anos, quando percebeu que as crianças desconheciam as lendas da cidade e que até mesmo professoras não conheciam essas narrativas. Segundo ela, durante o mês de agosto, dedicado ao folclore, as atividades escolares costumavam priorizar personagens do folclore brasileiro, como Saci, Boitatá, Cuca, Mula-sem-cabeça, Curupira e Iara.
VEJA MAIS:
- 13º Piracicaba Tattoo Fest acontece neste fim de semana
- Quer adotar um cavalo? Animais estão disponíveis em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A partir dessa percepção, a escritora passou a produzir pequenos livros com as histórias tradicionais de Piracicaba, visitar escolas e doar exemplares para bibliotecas. As publicações também foram disponibilizadas gratuitamente em formato PDF, ampliando o acesso ao conteúdo. “Fui fazendo meu trabalho, escrevendo os livrinhos, indo nas escolas, doando exemplares para as bibliotecas, disponibilizando os livros virtuais em PDF”, relatou.
Ao longo dos anos, o projeto alcançou diversas instituições de ensino. A escritora destacou que o Colégio Objetivo adotou seus livros na grade curricular dos alunos do sexto ano, iniciativa que contribui para aproximar os estudantes das histórias e tradições locais. A coleção reúne lendas e personagens ligados à cultura piracicabana, como a Inhala Seca, a Noiva da Colina e a Cobrona na Catedral, além de figuras populares como Elias dos Bonecos, Nhô Lica e Madalena.
A homenagem também reconhece a participação das netas de Ivana no projeto literário. Ana Clara ilustrou os primeiros livros da coleção, enquanto as gêmeas Ana Laura e Ana Liz contribuíram com ilustrações das publicações posteriores. “Eu não uso IA nos meus livros, nem nas pesquisas e nem nas ilustrações. Não abro mão da criatividade das crianças”, afirmou.