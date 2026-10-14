A escritora piracicabana Ivana Maria França de Negri receberá uma Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de Piracicaba pelo trabalho de resgate das lendas e dos personagens folclóricos do município. A homenagem será entregue nesta quinta-feira (15), às 14h, pelo vereador Pedro Kawai, no Legislativo municipal. As netas gêmeas da escritora, que contribuíram com as ilustrações dos livros mais recentes, também receberão a honraria.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Ivana contou que começou a reescrever e recontar as histórias há quase dez anos, quando percebeu que as crianças desconheciam as lendas da cidade e que até mesmo professoras não conheciam essas narrativas. Segundo ela, durante o mês de agosto, dedicado ao folclore, as atividades escolares costumavam priorizar personagens do folclore brasileiro, como Saci, Boitatá, Cuca, Mula-sem-cabeça, Curupira e Iara.