O 13º Piracicaba Tattoo Fest acontece neste fim de semana, de sexta-feira (16) a domingo (18), no Engenho Central, em Piracicaba. O encontro internacional de tatuadores e body piercers reunirá mais de 200 profissionais de diferentes partes do Brasil, além de shows musicais, competições artísticas e atrações esportivas. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou Pix de R$ 5 para uma instituição de caridade.
Entre os destaques da programação musical estão Paura, na sexta-feira, MC Marechal, no sábado, e Garotos Podres, no domingo. Os shows serão realizados no Palco Leuven, que também receberá bandas de diferentes estilos e apresentações de DJs durante os três dias.
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Na sexta-feira (16), os shows começam às 18h, com Vinyl Attack. Na sequência, se apresentam Forget Everything, às 19h, Fistt, às 20h, e Paura, às 21h. O Vinyl Attack será responsável pela discotecagem oficial do festival e comemora 15 anos de trajetória.
No sábado (17), a programação musical começa às 14h, com Erro 404, seguida por Holiday Nice, Invasores, Duo Casca Rock Vintage, Calma, Plugins, Batalha da Norte e 4MP. MC Marechal encerra a sequência de apresentações, com show previsto para as 21h. No mesmo dia, os julgamentos das competições de tatuagem, piercing e desenho começam às 18h.
No domingo (18), os shows começam às 13h, com Denoise, seguido por Clepsidra, Malucos do Espaço, com tributo a Raul Seixas, e Lô Balaio. Garotos Podres encerra a programação musical, às 18h. Os julgamentos das competições estão previstos para começar às 16h.
Além dos shows, o público poderá acompanhar concursos de tatuagem e piercing, eleição da Miss Piracicaba Tattoo Fest, batalha de rimas, disputas de headshot combat e atividades na pista de skate. O evento também terá a Feira Universo Mix, food trucks e espaço kids. Mais informações pelo Instagram @piracicabatattoofest.
As competições incluem diferentes categorias de tatuagem, piercing e desenho, avaliadas por jurados convidados. Segundo o regulamento divulgado pela organização, os trabalhos devem ser executados integralmente durante o evento, com exceção das categorias Fechamento e Série de Desenhos. Não serão aceitos trabalhos em colaboração, sendo permitida a participação de apenas um artista por trabalho.
ESTRUTURA E ACESSO
O festival contará com estacionamento gratuito e barracões climatizados. Em caso de chuva, a organização prevê a disponibilização de tendas. Para quem chegar de veículo próprio, o acesso será pela Ponte do Morato. Pedestres deverão utilizar a Ponte Estaiada.
Os portões abrem às 13h na sexta-feira (16) e às 10h no sábado (17) e no domingo (18). O evento conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, além de empresas e parceiros. A edição de 2026 dá continuidade à trajetória do encontro, que realizou sua 12ª edição em outubro de 2025. Na ocasião, a programação também ocupou o Engenho Central durante três dias e reuniu mais de 250 tatuadores e body piercers.