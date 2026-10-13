O 13º Piracicaba Tattoo Fest acontece neste fim de semana, de sexta-feira (16) a domingo (18), no Engenho Central, em Piracicaba. O encontro internacional de tatuadores e body piercers reunirá mais de 200 profissionais de diferentes partes do Brasil, além de shows musicais, competições artísticas e atrações esportivas. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou Pix de R$ 5 para uma instituição de caridade.

Entre os destaques da programação musical estão Paura, na sexta-feira, MC Marechal, no sábado, e Garotos Podres, no domingo. Os shows serão realizados no Palco Leuven, que também receberá bandas de diferentes estilos e apresentações de DJs durante os três dias.