Moradores de Piracicaba receberam um alerta severo da Defesa Civil nos celulares nesta quarta-feira (14). A mensagem informa que a chuva está se espalhando pela região, com ocorrência de raios, ventos fortes e condições para queda de granizo. O aviso também abrange municípios vizinhos e orienta a população a buscar abrigo.

O comunicado chega em meio à previsão de instabilidade para a cidade e outras áreas do interior paulista. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo para tempestades, válido até as 23h59 desta quarta-feira, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo.

Alerta aponta risco de raios, ventania e granizo

A orientação é que os moradores procurem um local seguro durante a passagem das áreas de instabilidade. Tempestades podem provocar quedas de árvores e galhos, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas.