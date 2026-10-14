Moradores de Piracicaba receberam um alerta severo da Defesa Civil nos celulares nesta quarta-feira (14). A mensagem informa que a chuva está se espalhando pela região, com ocorrência de raios, ventos fortes e condições para queda de granizo. O aviso também abrange municípios vizinhos e orienta a população a buscar abrigo.
O comunicado chega em meio à previsão de instabilidade para a cidade e outras áreas do interior paulista. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo para tempestades, válido até as 23h59 desta quarta-feira, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo.
Alerta aponta risco de raios, ventania e granizo
A orientação é que os moradores procurem um local seguro durante a passagem das áreas de instabilidade. Tempestades podem provocar quedas de árvores e galhos, danos à rede elétrica, alagamentos e enxurradas.
Durante a ocorrência de raios e ventos fortes, a recomendação é evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e manter distância de postes, fiações, placas e estruturas que possam cair. Também é importante não atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Como fica o tempo em Piracicaba hoje?
A previsão do Inmet para esta quarta-feira (14) indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas devem variar entre 18°C e 31°C, com possibilidade de períodos de chuva forte ao longo do dia.
A combinação de umidade e instabilidade mantém o risco de temporais, por isso a orientação é acompanhar os comunicados oficiais e redobrar a atenção, principalmente durante deslocamentos.
Previsão para quinta-feira
Na quinta-feira (15), o tempo deve continuar instável em Piracicaba, com muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura prevista varia entre 19°C e 28°C, segundo o Inmet.
A previsão pode sofrer alterações conforme o avanço das áreas de instabilidade. Por isso, moradores devem acompanhar as atualizações meteorológicas e os avisos emitidos pela Defesa Civil.