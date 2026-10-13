Grandes redes de supermercados e farmácias estão reorganizando as jornadas de trabalho e ampliando a adoção da escala 5x2, modelo que prevê cinco dias de expediente e dois de descanso por semana. Entre as empresas envolvidas estão Savegnago, RD Saúde, responsável pelas marcas Raia e Drogasil, Grupo DPSP, dono da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco, além dos supermercados Pague Menos. As iniciativas, porém, estão em diferentes estágios: algumas companhias anunciaram a expansão para suas operações, enquanto outras começaram por projetos-piloto ou implantaram a mudança em unidades específicas. Fontes: SuperHiper e Folha de S.Paulo.

No setor farmacêutico, a RD Saúde e o Grupo DPSP estão entre os destaques da transformação. No segmento de supermercados, o Savegnago anunciou a ampliação da escala 5x2 para todas as unidades da sua bandeira, após avaliar a experiência iniciada em Indaiatuba, no interior paulista. Já o Pague Menos, rede de supermercados com atuação no interior de São Paulo, também vem testando o formato. As empresas buscam tornar as vagas mais atrativas e melhorar a permanência dos profissionais, em um setor que depende de equipes numerosas para manter o atendimento durante toda a semana. Fonte: Folha de S.Paulo.

A mudança, entretanto, não significa necessariamente trabalhar menos horas. Parte das redes mantém a jornada de 44 horas semanais, distribuída em cinco dias, o que pode resultar em expedientes de 8 horas e 48 minutos, sem considerar os intervalos não contabilizados como jornada. As folgas também podem ocorrer em dias separados, dependendo da organização de cada empresa. Para os trabalhadores, é importante verificar as condições específicas da vaga, a distribuição dos turnos e a abrangência da nova escala antes de considerar que o benefício vale para todas as unidades de uma rede.