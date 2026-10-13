A recepção inicial de VisionQuest é positiva, embora as avaliações também apontem limitações. De acordo com os dados do Rotten Tomatoes apresentados antes da estreia, a série registra 85% de aprovação da crítica especializada, com média de 7,3 em 10, considerando 34 análises. O resultado a coloca próxima de Agatha Desde Sempre, que soma 84%, enquanto WandaVision alcança 92% no mesmo agregador.

Entre as ressalvas, Alison Herman, da revista Variety, avalia que a produção encontra dificuldades para construir uma ligação emocional consistente com o público. Na análise da jornalista, a série funciona melhor quando explora o universo mental do protagonista, mas perde força ao desenvolver os acontecimentos no mundo físico. A observação indica que a proposta visual e conceitual nem sempre se traduz em uma narrativa igualmente envolvente.

Angie Han, do The Hollywood Reporter, apresenta uma avaliação que combina momentos emocionantes com passagens cansativas. Para a crítica, a interação entre os personagens é um dos principais atrativos, embora o excesso de ideias prejudique o desenvolvimento de algumas delas. Os episódios serão disponibilizados de forma escalonada, conforme o calendário divulgado pela Marvel, com encerramento da temporada previsto para 10 de novembro.