A Marvel amplia seu universo no streaming nesta terça-feira (13) com a chegada de VisionQuest ao Disney+. Estrelada por Paul Bettany, a produção estreia às 22h, com os dois primeiros episódios disponíveis para o público. A temporada terá oito capítulos, e o desfecho está previsto para 10 de novembro.
A nova produção acompanha o Visão Branco, versão do personagem apresentada nos acontecimentos finais de WandaVision. Depois de um período afastado, ele precisa lidar com lembranças de suas experiências anteriores e descobrir o que essas recordações significam para sua identidade. A história combina elementos de ficção científica, conflitos pessoais e referências ao universo cinematográfico da Marvel.
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O rumo dos acontecimentos muda quando o protagonista é atacado por um caçador de recompensas. Durante a fuga, ele encontra Thomas, interpretado por Ruaridh Mollica, jovem ligado à história familiar do herói. A narrativa também explora a relação do Visão com outras inteligências artificiais, incluindo Ultron, novamente associado a James Spader, enquanto o personagem tenta compreender seu passado.
VisionQuest completa o conjunto de séries iniciado por WandaVision e continuado por Agatha Desde Sempre. A produção retoma elementos apresentados nas duas histórias anteriores, mas concentra sua atenção na jornada do Visão e nas consequências de suas diferentes existências. Para quem acompanha as produções da Marvel, a trama oferece mais uma oportunidade de acompanhar personagens e acontecimentos que se conectam ao universo compartilhado da franquia.
Crítica avalia a nova produção da Marvel
A recepção inicial de VisionQuest é positiva, embora as avaliações também apontem limitações. De acordo com os dados do Rotten Tomatoes apresentados antes da estreia, a série registra 85% de aprovação da crítica especializada, com média de 7,3 em 10, considerando 34 análises. O resultado a coloca próxima de Agatha Desde Sempre, que soma 84%, enquanto WandaVision alcança 92% no mesmo agregador.
Entre as ressalvas, Alison Herman, da revista Variety, avalia que a produção encontra dificuldades para construir uma ligação emocional consistente com o público. Na análise da jornalista, a série funciona melhor quando explora o universo mental do protagonista, mas perde força ao desenvolver os acontecimentos no mundo físico. A observação indica que a proposta visual e conceitual nem sempre se traduz em uma narrativa igualmente envolvente.
Angie Han, do The Hollywood Reporter, apresenta uma avaliação que combina momentos emocionantes com passagens cansativas. Para a crítica, a interação entre os personagens é um dos principais atrativos, embora o excesso de ideias prejudique o desenvolvimento de algumas delas. Os episódios serão disponibilizados de forma escalonada, conforme o calendário divulgado pela Marvel, com encerramento da temporada previsto para 10 de novembro.