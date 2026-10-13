O nível do Rio Piracicaba voltou a subir após os temporais registrados neste fim de semana e atingiu a marca de 2,50 metros nesta terça-feira (13). A elevação ocorre em um período de aumento do volume de chuvas no município, que já acumula, em 2026, quase 90% a mais de precipitação do que durante todo o ano passado.

A previsão do tempo indica a possibilidade de novas chuvas ao longo desta semana em Piracicaba. Com a continuidade das precipitações, o nível do rio poderá subir novamente, dependendo da quantidade de água que chegar ao manancial e das chuvas registradas também nas demais áreas da bacia hidrográfica.

Saiba mais:

Piracicaba já supera volume de chuva de 2025