O nível do Rio Piracicaba voltou a subir após os temporais registrados neste fim de semana e atingiu a marca de 2,50 metros nesta terça-feira (13). A elevação ocorre em um período de aumento do volume de chuvas no município, que já acumula, em 2026, quase 90% a mais de precipitação do que durante todo o ano passado.
A previsão do tempo indica a possibilidade de novas chuvas ao longo desta semana em Piracicaba. Com a continuidade das precipitações, o nível do rio poderá subir novamente, dependendo da quantidade de água que chegar ao manancial e das chuvas registradas também nas demais áreas da bacia hidrográfica.
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Piracicaba já supera volume de chuva de 2025
De acordo com os dados da estação meteorológica da Defesa Civil instalada no bairro Paulista, Piracicaba acumulou 1.183,19 milímetros de chuva desde o início de 2026 até esta terça-feira (13).
O volume já supera em 89,6% toda a precipitação registrada durante 2025, quando foram contabilizados 624,02 milímetros. A diferença corresponde a 559,17 milímetros a mais em relação ao total acumulado ao longo do ano passado.
Os números consideram os registros da estação meteorológica localizada no bairro Paulista. O volume de chuva pode variar conforme a região da cidade, uma vez que as precipitações nem sempre atingem todas as áreas com a mesma intensidade.
Novas chuvas podem elevar o nível do rio
A previsão meteorológica para esta semana aponta a possibilidade de continuidade das chuvas em Piracicaba. A ocorrência de novas pancadas pode contribuir para a elevação do Rio Piracicaba, principalmente quando há precipitação acumulada na região e nas áreas que contribuem para o abastecimento do manancial.
O nível do rio é influenciado não apenas pela chuva que cai diretamente sobre o município, mas também pela água que escoa de outros pontos da bacia hidrográfica. Por esse motivo, mesmo quando a precipitação diminui em determinados bairros, o volume do manancial ainda pode apresentar alterações em decorrência das chuvas registradas em outras localidades.
A elevação para 2,50 metros nesta terça-feira ocorre após os temporais do fim de semana. Com a previsão de novas precipitações, o comportamento do rio deverá continuar sendo acompanhado nos próximos dias.
Acumulado de 2026 é quase o dobro do ano passado
A comparação entre os dados dos dois anos mostra a diferença no volume de chuva registrado em Piracicaba. Em todo o ano de 2025, foram contabilizados 624,02 milímetros. Já em pouco mais de nove meses de 2026, o acumulado chegou a 1.183,19 milímetros.
O total registrado neste ano corresponde a quase 1,9 vez o volume contabilizado durante todo o ano passado. Com a possibilidade de novas chuvas até o fim de dezembro, o acumulado de 2026 ainda poderá aumentar.
A continuidade das precipitações também exige atenção às condições do Rio Piracicaba e às mudanças no nível da água. A evolução dos registros nos próximos dias dependerá da distribuição e da intensidade das chuvas na cidade e na região.
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