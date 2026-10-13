O Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com instituições como o Senai e os Institutos Federais. Os participantes selecionados podem receber uma bolsa mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 11 anos, desde que atendam às condições previstas no processo seletivo. As oportunidades são voltadas principalmente à preparação de trabalhadores para atividades ligadas ao setor de energia e à indústria.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional, especialmente entre pessoas desempregadas ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre as áreas contempladas em diferentes seleções estão mecânica, automação industrial, eletrotécnica, segurança do trabalho, caldeiraria, soldagem e pintura industrial. A oferta varia de acordo com a região, a instituição responsável e o edital publicado, por isso nem todas as formações estão disponíveis simultaneamente.

Além da gratuidade dos cursos, o programa prevê o pagamento da bolsa durante o período de formação, condicionado ao cumprimento das regras de participação e frequência. A Petrobras informa que os estudantes precisam manter frequência mensal superior a 75% para receber o auxílio. O programa também prioriza determinados públicos, incluindo mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados e pessoas trans. A participação não garante emprego ao final do curso, mas pode ampliar as possibilidades de disputar vagas no mercado de trabalho.