13 de outubro de 2026
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QUALIFICAÇÃO

Senai oferece cursos gratuitos com bolsa de até R$ 858; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mecânica, soldagem, automação industrial e eletrotécnica estão entre as áreas que podem aparecer nas seleções de cursos gratuitos.
Mecânica, soldagem, automação industrial e eletrotécnica estão entre as áreas que podem aparecer nas seleções de cursos gratuitos.

O Programa Autonomia e Renda Petrobras oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em parceria com instituições como o Senai e os Institutos Federais. Os participantes selecionados podem receber uma bolsa mensal de R$ 660, valor que sobe para R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 11 anos, desde que atendam às condições previstas no processo seletivo. As oportunidades são voltadas principalmente à preparação de trabalhadores para atividades ligadas ao setor de energia e à indústria.

A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional, especialmente entre pessoas desempregadas ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Entre as áreas contempladas em diferentes seleções estão mecânica, automação industrial, eletrotécnica, segurança do trabalho, caldeiraria, soldagem e pintura industrial. A oferta varia de acordo com a região, a instituição responsável e o edital publicado, por isso nem todas as formações estão disponíveis simultaneamente.

Além da gratuidade dos cursos, o programa prevê o pagamento da bolsa durante o período de formação, condicionado ao cumprimento das regras de participação e frequência. A Petrobras informa que os estudantes precisam manter frequência mensal superior a 75% para receber o auxílio. O programa também prioriza determinados públicos, incluindo mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, refugiados e pessoas trans. A participação não garante emprego ao final do curso, mas pode ampliar as possibilidades de disputar vagas no mercado de trabalho.

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Como consultar as vagas e receber a bolsa do Senai

Os interessados podem consultar as oportunidades e os processos seletivos no site oficial do Programa Autonomia e Renda. A plataforma reúne editais com informações sobre os cursos, os locais de realização, os requisitos para participar e os prazos de inscrição. Como as seleções acontecem em diferentes etapas, é necessário verificar quais oportunidades estão disponíveis no momento e se há vagas na região onde o candidato mora.

As exigências variam conforme a formação escolhida. Cursos técnicos podem exigir Ensino Médio completo, enquanto algumas qualificações profissionais admitem outros níveis de escolaridade. Os editais também apresentam os critérios de seleção, a documentação necessária e as condições para receber a bolsa. Em determinadas turmas, podem existir benefícios adicionais, como auxílio-alimentação, mas a concessão e a possibilidade de acumulação dependem das regras específicas de cada seleção.

A previsão divulgada no lançamento do programa foi de quase 20 mil vagas de capacitação em diferentes estados, mas esse número corresponde ao planejamento geral da iniciativa, e não necessariamente às oportunidades abertas atualmente. Por isso, antes de se inscrever, o candidato deve conferir o edital vigente, os prazos e os benefícios oferecidos para a turma desejada. A consulta prévia também ajuda a verificar se os horários das aulas são compatíveis com a rotina do estudante e quais condições precisam ser cumpridas para manter o auxílio financeiro durante a formação.

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