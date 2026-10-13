O Brasil atingiu o menor nível de risco de calote da dívida pública desde fevereiro de 2020. Na sexta-feira (9), o indicador conhecido como CDS de cinco anos caiu para 110 pontos, sinalizando que investidores estão cobrando menos para se proteger contra a possibilidade de o país deixar de pagar suas dívidas. A queda ocorreu após o primeiro turno das eleições presidenciais e foi acompanhada pela alta da Bolsa de Valores, pela desvalorização do dólar e pela redução dos juros futuros.

A melhora está ligada às expectativas do mercado financeiro sobre os rumos da economia após as eleições. Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, à frente de Lula, que obteve 45,16%. Parte dos investidores acredita que um eventual governo Flávio poderá adotar medidas para controlar os gastos públicos e reduzir o crescimento da dívida brasileira. Essa expectativa ajuda a explicar a reação positiva do mercado, mas ainda não significa que as mudanças prometidas serão realizadas. Para manter a confiança, será necessário apresentar propostas detalhadas e colocá-las em prática.

A queda do risco também foi acompanhada pela redução dos juros negociados para os próximos anos. A taxa do contrato de DI com vencimento em janeiro de 2032, por exemplo, passou de 14,07%, em 2 de outubro, para 12,52%, em 8 de outubro. Na prática, taxas menores indicam que os investidores estão exigindo uma remuneração menor para assumir determinados riscos financeiros. Na quinta-feira (8), o Tesouro Nacional também captou R$ 33,3 bilhões com a venda de títulos prefixados, no maior leilão dessa modalidade desde 2020. Quando o governo consegue emitir novos títulos com juros menores, pode reduzir o custo de parte dos financiamentos da dívida pública.

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Brasil ainda precisa melhorar as contas públicas