O movimento Vira 13 realizou uma manifestação neste sábado (10), em Piracicaba, com o objetivo de mobilizar eleitores para o segundo turno das eleições por meio do diálogo democrático. O ato teve início em frente ao gabinete da deputada estadual Professora Bebel (PT), na rua Governador Pedro de Toledo, na região central, e terminou na rua do Porto, nas proximidades da ponte estaiada.

A mobilização foi organizada pelo movimento Vira 13 Piracicaba, que convocou participantes para uma plenária de mobilização popular, marcada para as 15h. A proposta era discutir ações para ampliar o apoio eleitoral por meio de conversas com a população e atividades de mobilização.