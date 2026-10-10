O movimento Vira 13 realizou uma manifestação neste sábado (10), em Piracicaba, com o objetivo de mobilizar eleitores para o segundo turno das eleições por meio do diálogo democrático. O ato teve início em frente ao gabinete da deputada estadual Professora Bebel (PT), na rua Governador Pedro de Toledo, na região central, e terminou na rua do Porto, nas proximidades da ponte estaiada.
A mobilização foi organizada pelo movimento Vira 13 Piracicaba, que convocou participantes para uma plenária de mobilização popular, marcada para as 15h. A proposta era discutir ações para ampliar o apoio eleitoral por meio de conversas com a população e atividades de mobilização.
Após a concentração inicial em frente ao gabinete da parlamentar, os manifestantes seguiram pelas ruas da região central. O percurso passou por diferentes vias da área central da cidade, até chegar ao ponto de concentração final, na rua do Porto, próximo à ponte estaiada.
A programação divulgada pelo movimento também previa uma manifestação a partir das 17h, com deslocamento em direção à região do Engenho. A atividade fazia parte das ações propostas pelo grupo para ampliar o diálogo com os eleitores durante o segundo turno das eleições.
De acordo com o convite divulgado à imprensa, a iniciativa tinha como finalidade promover a mobilização popular e buscar votos por meio do diálogo democrático. A proposta do Vira 13 é estabelecer conversas com eleitores e incentivar a participação na disputa eleitoral.
A manifestação integrou as atividades de mobilização política realizadas pelo movimento em Piracicaba durante o período que antecede o segundo turno das eleições.
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