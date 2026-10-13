A Polícia Militar do Estado de São Paulo registrou ocorrências de tumulto, pichações e depredação durante a dispersão de uma manifestação pró-Lula realizada neste domingo (11), na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar acompanhou a manifestação ao longo do dia e manteve equipes na região durante a dispersão dos participantes. Segundo a pasta, as ocorrências foram registradas em diferentes pontos da avenida.

Em imagens divulgadas sobre o episódio, algumas pessoas aparecem com o rosto coberto. Em determinados registros, policiais também podem ser vistos ao fundo.