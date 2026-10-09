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CULTURA

Salão de Humor de Piracicaba pode ser visitado pela internet

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Visita virtual do 53º Salão de Humor de Piracicaba permite um passeio pela exposição no Armazém 14 do Parque Engenho Central.
Visita virtual do 53º Salão de Humor de Piracicaba permite um passeio pela exposição no Armazém 14 do Parque Engenho Central.

O público pode visitar pela internet a exposição do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A edição de 2026 está disponível em um tour virtual que permite conhecer as obras da mostra principal sem precisar ir presencialmente ao evento. A exposição reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países, entre caricaturas, charges, cartuns, tiras e histórias em quadrinhos, além de esculturas. A variedade de trabalhos apresenta diferentes perspectivas sobre questões sociais e acontecimentos do mundo atual.

Segundo Synnöve Hilkner, artista plástica e caricaturista finlandesa que preside o júri desta edição, as obras abordam temas como misoginia, fome, guerras, violência, racismo e objetificação de pessoas. Ela destaca o papel do humor crítico na reflexão sobre a sociedade e sobre as transformações da própria linguagem do humor.

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Tour virtual continuará disponível após o evento

A exposição presencial do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba termina em 1º de novembro, mas o tour virtual continuará disponível na internet. Com isso, o público poderá conhecer as obras mesmo depois do encerramento da mostra.

Segundo Junior Kadeshi, do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu), a visita online amplia o alcance do evento e mantém um registro das edições para consulta posterior.

Entre os trabalhos disponíveis no tour estão as obras premiadas em 2026. Uma delas é o cartum de Thiago Lucas, artista de Recife (PE), vencedor do Grande Prêmio Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O trabalho também conquistou o Prêmio Temático da categoria Inteligência Artificial contra Inteligência Humana (IA x IH). A realização do Salão é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Cedhu.

Acesse o tour virtual clicando AQUI.

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