O público pode visitar pela internet a exposição do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A edição de 2026 está disponível em um tour virtual que permite conhecer as obras da mostra principal sem precisar ir presencialmente ao evento. A exposição reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países, entre caricaturas, charges, cartuns, tiras e histórias em quadrinhos, além de esculturas. A variedade de trabalhos apresenta diferentes perspectivas sobre questões sociais e acontecimentos do mundo atual.
Segundo Synnöve Hilkner, artista plástica e caricaturista finlandesa que preside o júri desta edição, as obras abordam temas como misoginia, fome, guerras, violência, racismo e objetificação de pessoas. Ela destaca o papel do humor crítico na reflexão sobre a sociedade e sobre as transformações da própria linguagem do humor.
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Tour virtual continuará disponível após o evento
A exposição presencial do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba termina em 1º de novembro, mas o tour virtual continuará disponível na internet. Com isso, o público poderá conhecer as obras mesmo depois do encerramento da mostra.
Segundo Junior Kadeshi, do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba (Cedhu), a visita online amplia o alcance do evento e mantém um registro das edições para consulta posterior.
Entre os trabalhos disponíveis no tour estão as obras premiadas em 2026. Uma delas é o cartum de Thiago Lucas, artista de Recife (PE), vencedor do Grande Prêmio Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O trabalho também conquistou o Prêmio Temático da categoria Inteligência Artificial contra Inteligência Humana (IA x IH). A realização do Salão é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Cedhu.