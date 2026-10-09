O público pode visitar pela internet a exposição do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A edição de 2026 está disponível em um tour virtual que permite conhecer as obras da mostra principal sem precisar ir presencialmente ao evento. A exposição reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países, entre caricaturas, charges, cartuns, tiras e histórias em quadrinhos, além de esculturas. A variedade de trabalhos apresenta diferentes perspectivas sobre questões sociais e acontecimentos do mundo atual.

Segundo Synnöve Hilkner, artista plástica e caricaturista finlandesa que preside o júri desta edição, as obras abordam temas como misoginia, fome, guerras, violência, racismo e objetificação de pessoas. Ela destaca o papel do humor crítico na reflexão sobre a sociedade e sobre as transformações da própria linguagem do humor.

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Tour virtual continuará disponível após o evento