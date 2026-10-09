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DIA DAS CRIANÇAS

Roleta premiada e brinquedos marcam ação da Acipi em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
A ação faz parte do trabalho da entidade para incentivar as vendas em datas comemorativas
A ação faz parte do trabalho da entidade para incentivar as vendas em datas comemorativas

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) realizou nesta sexta-feira (9) uma coletiva de imprensa para apresentar o balanço da ação Piracicaba Celebra – Ser Criança e falar sobre a expectativa de movimento no comércio para o Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12).

O vice-presidente da Acipi, Rodrigo Santos, apresentou os resultados da iniciativa, que levou uma roleta premiada e distribuiu brinquedos gratuitamente em cinco corredores comerciais da cidade: Santa Terezinha, Dois Córregos, Centro, Paulista e Vila Rezende.

Saiba mais:

Segundo Santos, a ação faz parte do trabalho da entidade para incentivar as vendas em datas comemorativas. Ele afirmou que a Acipi tem cerca de 8 mil associados, dos quais aproximadamente 70% atuam no varejo.

“Então, nós temos que fomentar as datas para que os clientes, os consumidores prestigiem o nosso comércio da cidade, dos bairros”, declarou.

O vice-presidente também destacou a participação das famílias nas atividades. Segundo ele, a proposta foi promover a interação entre pais e crianças por meio de brincadeiras e da distribuição de brinquedos.

Expectativa para as vendas

Durante a coletiva, Santos afirmou que a expectativa para o movimento do comércio no fim de semana que antecede o Dia das Crianças era positiva. Entre os fatores citados por ele estão o período de pagamento dos salários, a preparação das lojas e o horário especial de funcionamento do comércio na sexta-feira (9) e no sábado (10).

“Então, tá sendo uma semana de pagamento também. Acho que isso ajudou bastante. [...] Então, tudo isso se torna positivo pra venda do comércio”, afirmou.

O representante da Acipi também mencionou a movimentação nos corredores comerciais e nos shoppings da cidade como indicativo do movimento registrado durante o período.

Programação no Engenho Central

Santos também convidou a população a participar das atividades previstas para segunda-feira (12), no Engenho Central, em comemoração ao Dia das Crianças e ao feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A programação, organizada pela Acipi em parceria com outras entidades e a Prefeitura de Piracicaba, deve contar com brincadeiras, brinquedos, distribuição de prêmios e oferta de comidas e doces para as crianças.

Segundo Santos, esta é a quarta edição da iniciativa. Ele citou a participação da Unimed, do Simespi e da Prefeitura no planejamento do evento, junto à Acipi.

“Vá você lá, leve sua família, leve a criança, convida o vizinho, convida todo mundo que puder”, disse o vice-presidente.

Santos afirmou que a ação integra o calendário de atividades da entidade voltadas às datas comemorativas e ao incentivo ao comércio local.

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