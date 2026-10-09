A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) realizou nesta sexta-feira (9) uma coletiva de imprensa para apresentar o balanço da ação Piracicaba Celebra – Ser Criança e falar sobre a expectativa de movimento no comércio para o Dia das Crianças, celebrado na segunda-feira (12).

O vice-presidente da Acipi, Rodrigo Santos, apresentou os resultados da iniciativa, que levou uma roleta premiada e distribuiu brinquedos gratuitamente em cinco corredores comerciais da cidade: Santa Terezinha, Dois Córregos, Centro, Paulista e Vila Rezende.

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