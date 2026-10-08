O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com cinco estreias, incluindo o relançamento de “Carros”, que retorna às telonas para comemorar 20 anos de seu lançamento. A semana também traz animação, aventura, comédia e terror, enquanto outros títulos continuam em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Carros (20º Aniversário): Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e famoso, se perde a caminho de uma prova decisiva e acaba parando na pequena Radiator Springs. Obrigado a consertar os danos que causou na cidade, ele aprende com os moradores locais o valor da amizade, da humildade e do trabalho em equipe.