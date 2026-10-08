O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com cinco estreias, incluindo o relançamento de “Carros”, que retorna às telonas para comemorar 20 anos de seu lançamento. A semana também traz animação, aventura, comédia e terror, enquanto outros títulos continuam em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Carros (20º Aniversário): Relâmpago McQueen, um carro de corrida ambicioso e famoso, se perde a caminho de uma prova decisiva e acaba parando na pequena Radiator Springs. Obrigado a consertar os danos que causou na cidade, ele aprende com os moradores locais o valor da amizade, da humildade e do trabalho em equipe.
As Aventuras De Tadeo E A Lâmpada Mágica: Tadeo, sua namorada Sara e seus amigos Múmia, Jeff e Belzoni embarcam em uma aventura depois que Tadeo acidentalmente desencadeia um feitiço antigo.
Se Eu Fosse Você 3: Duas décadas depois da última troca de corpos, Cláudio e Helena vivem uma nova fase da vida ao lado da filha Bia, agora adulta e casada. Tudo parece em equilíbrio até que uma situação inesperada abala a dinâmica da família e coloca as relações à prova.
Outra Mamãe: A história acompanha Bela, uma criança de oito anos cuja vida familiar é perturbada pela aparição de uma entidade sobrenatural semelhante à própria mãe. A presença surge dentro da casa e se torna progressivamente mais ameaçadora para Bela e a família.
Hope - O Primeiro Impacto: A polícia investiga a presença de uma criatura misteriosa que vem causando tumulto na remota vila de Hope Harbor. Ao seguir os rastros do animal, um grupo de caçadores acaba se tornando sua presa involuntária, dando início a um conflito que se transforma em uma tragédia de proporções cósmicas.
SEGUEM EM CARTAZ
Verity: Adaptado do romance best-seller de Colleen Hoover, este thriller psicológico sedutor acompanha a renomada autora Verity Crawford e Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades que se muda para a isolada propriedade dos Crawford para escrever como ghostwriter para Verity. Ao descobrir o que parecem ser anotações autobiográficas perturbadoras de Verity, Lowen se vê envolvida em confissões sombrias e distorcidas sobre o marido dela, Jeremy, lutando para distinguir ficção de realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão.
Digger: A trama acompanha o homem mais poderoso do mundo que, após causar uma catástrofe global, inicia uma missão frenética para se redimir e provar que é o salvador da humanidade. Em uma corrida contra o tempo, ele precisa enfrentar as consequências de seus atos antes que o desastre que desencadeou destrua tudo.
Vingadores – Ultimato Encore (Relançamento): Após utilizar a manopla do infinito, Thanos dizimou metade dos seres vivos do universo, agora, ainda sofrendo com a perda os Vingadores devem se recompor e criar um plano para derrotar e o vilão e desfazer todo o caos.
Também seguem em cartaz os filmes Minha Melhor Amiga e Coração Selvagem.
CINE TEATRO SÃO PEDRO
O Cine Teatro de São Pedro tem três opções em cartaz entre os dias 8 e 14 de outubro. “Carros” será exibido em versão dublada, às 17h, enquanto “Se Eu Fosse Você 3” tem sessões às 19h. Já “Resident Evil” será apresentado às 21h, com sessões dubladas de 8 a 12 e no dia 14, e legendada no dia 13.
Os ingressos custam R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira para sessões 2D e 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há preço único de R$ 15 para sessões 2D e 3D. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, no Shopping São Pedro. A programação está sujeita a alterações.