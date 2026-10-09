A 16 dias do segundo turno das eleições, o governo federal anunciou nesta sexta-feira (9) a isenção de impostos federais sobre a gasolina e novas medidas para conter a alta dos combustíveis. Com a mudança, o desconto tributário previsto para o litro da gasolina passa de R$ 0,63 para R$ 0,89. O pacote também inclui benefícios para o etanol e o diesel, em uma iniciativa que prevê renúncia fiscal de R$ 5,2 bilhões por mês.

Do total estimado em renúncia fiscal, R$ 2,8 bilhões mensais correspondem à gasolina, R$ 1,6 bilhão ao diesel e R$ 800 milhões ao etanol. Para o álcool combustível, o governo prorrogou a desoneração de R$ 0,19 por litro e ampliou a subvenção destinada a produtores e cooperativas de etanol hidratado. O benefício passou de R$ 0,25 para R$ 0,43 por litro.

No caso do diesel rodoviário importado, foi anunciado um adicional de R$ 1,40 por litro à subvenção já existente, de R$ 2,12. Com isso, o incentivo total chega a R$ 3,52 por litro. O custo adicional das novas medidas foi estimado em R$ 2,65 bilhões, distribuídos entre gasolina, com R$ 700 milhões; etanol, com R$ 350 milhões; e diesel, com R$ 1,6 bilhão. A desoneração tributária será formalizada por decreto presidencial, enquanto a ampliação das subvenções depende de regulamentação do Ministério da Fazenda.