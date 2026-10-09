Quase 50 alunos de bateria, entre crianças e adultos, vão se apresentar gratuitamente nesta sexta-feira (9), às 19h30, no Parque Engenho Central, em Piracicaba. A 12ª Audição de Bateristas – O Som Que Vem do Rio será realizada no Palco Bem-vindo, próximo à passarela Pênsil, e estará aberta ao público.
A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 1 kg de alimento, que será destinado a projetos sociais ecumênicos. A iniciativa reúne música e solidariedade em uma apresentação preparada pelos alunos do músico e professor Felipe Olivetto.
VEJA MAIS:
- Concerto da OEP é destaque cultural de Piracicaba
- Dia das Crianças alerta para cuidado ao dar animais de presente
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Apresentação terá orquestra de baterias e 12 canções
A programação contará com uma orquestra de baterias, formada por cinco conjuntos, além de apresentações com tambores e instrumentos percussivos. Os alunos também vão se apresentar em quartetos, com um repertório de 12 canções. Entre as músicas previstas estão “Oh Happy Day”, “Eu Vejo a Cruz”, “Primeira Essência” e “Your Way's Better”.
Segundo Felipe Olivetto, a proposta da audição é incentivar os alunos a praticarem o instrumento e a terem a experiência de se apresentar diante do público. As aulas reúnem participantes de diferentes idades, desde crianças e adolescentes até adultos. O trabalho é desenvolvido em conjunto com a esposa, Larissa Olivetto.
Para o professor, realizar a apresentação às margens do rio Piracicaba também representa uma homenagem à identidade da cidade.
A programação tem apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Mais informações podem ser consultadas no Instagram @felipeolivettodrummer.