Quase 50 alunos de bateria, entre crianças e adultos, vão se apresentar gratuitamente nesta sexta-feira (9), às 19h30, no Parque Engenho Central, em Piracicaba. A 12ª Audição de Bateristas – O Som Que Vem do Rio será realizada no Palco Bem-vindo, próximo à passarela Pênsil, e estará aberta ao público.

A entrada é gratuita, com arrecadação solidária de 1 kg de alimento, que será destinado a projetos sociais ecumênicos. A iniciativa reúne música e solidariedade em uma apresentação preparada pelos alunos do músico e professor Felipe Olivetto.

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Apresentação terá orquestra de baterias e 12 canções