Crianças e famílias poderão embarcar em uma viagem musical neste sábado (10), com o espetáculo “Viajando de Trem”, do Grupo Formiga Balão, no Sesc Piracicaba. A apresentação será às 16h, no Ginásio, com entrada gratuita e classificação livre. A proposta combina música ao vivo, movimentos, gestos e brincadeiras para estimular a imaginação e envolver o público em uma experiência interativa.

Conhecido por canções que acumulam milhões de visualizações na internet, o grupo aposta em letras criativas, dinâmicas de sons corporais e momentos de participação da plateia. O espetáculo também busca valorizar a cultura da infância por meio do brincar e do contato com a música ao vivo.

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