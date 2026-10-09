Crianças e famílias poderão embarcar em uma viagem musical neste sábado (10), com o espetáculo “Viajando de Trem”, do Grupo Formiga Balão, no Sesc Piracicaba. A apresentação será às 16h, no Ginásio, com entrada gratuita e classificação livre. A proposta combina música ao vivo, movimentos, gestos e brincadeiras para estimular a imaginação e envolver o público em uma experiência interativa.
Conhecido por canções que acumulam milhões de visualizações na internet, o grupo aposta em letras criativas, dinâmicas de sons corporais e momentos de participação da plateia. O espetáculo também busca valorizar a cultura da infância por meio do brincar e do contato com a música ao vivo.
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Fundado em outubro de 2018 pelo artista brincante e educador Christian Felix, o Formiga Balão reúne Cristiele Araújo, Thiago Felix e Luana Paula. O projeto nasceu com a proposta de explorar o universo infantil por meio de canções autorais com forte base pedagógica. O grupo tem três álbuns lançados: “Viajando de Trem”, “Formiga Balão Canta Cantigas Populares” e “Formiga Balão ao Vivo”. A produção soma cerca de 100 mil ouvintes mensais e mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, com destaque para as músicas “Dona Tartaruga” e “O Caqui”.
No palco, a apresentação combina violão, harmonias vocais e sons corporais com arranjos que incluem baixo e bateria. A experiência é pensada para envolver crianças e adultos, incentivando as famílias a brincar e explorar as possibilidades do próprio corpo em meio à música.