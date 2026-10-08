A decisão da Abbott de encerrar a comercialização do Depakote Sprinkle 125 mg, usado no controle de crises epilépticas, colocou especialistas e entidades de pacientes em alerta. A empresa informou que a interrupção ocorrerá em dezembro de 2026 e será feita globalmente, após o fabricante terceirizado responsável pelo produto deixar de produzi-lo. A medida não estaria relacionada a problemas de qualidade, segurança ou eficácia do medicamento.

A preocupação está principalmente nas características específicas dessa apresentação. O Depakote Sprinkle contém divalproato de sódio e utiliza microesferas de liberação retardada que podem ser ingeridas diretamente ou misturadas a uma pequena quantidade de alimento macio. Segundo a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI) e a Liga Brasileira de Epilepsia (LBE), essa combinação é especialmente relevante para crianças e pessoas com dificuldades para engolir, além de pacientes que utilizam dietas com restrição de carboidratos.

A Associação Brasileira de Epilepsia também passou a acompanhar o caso e informou ter solicitado esclarecimentos à Abbott sobre estoques, outras apresentações de divalproato de sódio e medidas para a mudança de tratamento. A entidade comunicou ainda a Anvisa e o Ministério da Saúde sobre a situação. Paralelamente, o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para verificar os impactos da retirada, o risco de desabastecimento e a existência de alternativas adequadas para os pacientes.