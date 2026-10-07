Quem está perto de renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve conferir não apenas a validade do documento, mas também a situação cadastral do CPF. Dependendo do problema identificado nos registros da Receita Federal, o motorista pode encontrar dificuldades para concluir serviços relacionados à habilitação, incluindo a renovação. A situação, porém, não significa que uma CNH válida seja automaticamente suspensa ou cancelada.

A diferença é importante porque CPF irregular não é sinônimo de dívida ou nome negativado. A Receita Federal classifica o cadastro em diferentes situações. O status “pendente de regularização”, por exemplo, está relacionado à falta de entrega de alguma Declaração do Imposto de Renda que era obrigatória. Já a condição “suspenso” indica problemas ou informações incorretas e incompletas no cadastro.

A relação entre CPF e CNH ganhou ainda mais importância após a Lei Federal nº 14.534/2023, que estabeleceu o CPF como número único e suficiente para identificar o cidadão nos bancos de dados dos serviços públicos. A própria CNH está entre os documentos abrangidos pela legislação. Na prática, divergências cadastrais podem dificultar a validação das informações necessárias para determinados atendimentos do Detran.