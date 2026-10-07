O projeto disponibiliza um acervo que está sendo formado a partir de diferentes coleções físicas mantidas pela Esalq. Entre os documentos estão materiais preservados no Museu, no edifício central da escola, na sala da Congregação, no subsolo e na biblioteca.

O Portal Luiz de Queiroz foi lançado nesta quarta-feira (7), na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba. A plataforma reúne documentos históricos digitalizados relacionados à trajetória do fundador da instituição e à importância das ciências agrárias para a história do ensino no Brasil.

Segundo informações apresentadas durante o lançamento, mais de 35 mil páginas já foram digitalizadas. Nesta primeira etapa, cerca de 15% do material foi disponibilizado no portal. O restante será inserido conforme os documentos forem catalogados e organizados.

Além do acervo da Esalq, o portal reúne documentos de outros 38 acervos relacionados à história de Piracicaba e do Brasil. A proposta é facilitar o acesso da população a registros históricos e possibilitar pesquisas sobre a trajetória da instituição e das ciências agrárias.

O acesso ao portal é gratuito. A plataforma também foi desenvolvida com recursos de acessibilidade para permitir a navegação por pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva. O projeto considera ainda outras necessidades, como as de pessoas com TDAH.