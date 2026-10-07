O Portal Luiz de Queiroz foi lançado nesta quarta-feira (7), na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em Piracicaba. A plataforma reúne documentos históricos digitalizados relacionados à trajetória do fundador da instituição e à importância das ciências agrárias para a história do ensino no Brasil.
O projeto disponibiliza um acervo que está sendo formado a partir de diferentes coleções físicas mantidas pela Esalq. Entre os documentos estão materiais preservados no Museu, no edifício central da escola, na sala da Congregação, no subsolo e na biblioteca.
Saiba mais:
Segundo informações apresentadas durante o lançamento, mais de 35 mil páginas já foram digitalizadas. Nesta primeira etapa, cerca de 15% do material foi disponibilizado no portal. O restante será inserido conforme os documentos forem catalogados e organizados.
Além do acervo da Esalq, o portal reúne documentos de outros 38 acervos relacionados à história de Piracicaba e do Brasil. A proposta é facilitar o acesso da população a registros históricos e possibilitar pesquisas sobre a trajetória da instituição e das ciências agrárias.
O acesso ao portal é gratuito. A plataforma também foi desenvolvida com recursos de acessibilidade para permitir a navegação por pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva. O projeto considera ainda outras necessidades, como as de pessoas com TDAH.
Parte dos documentos e imagens pode ser consultada e baixada pelos usuários. A plataforma também disponibiliza conteúdos em diferentes línguas.
De acordo com a organização do projeto, a iniciativa começou a ser estruturada há cerca de seis anos, inicialmente com a busca por financiamento. Posteriormente, o projeto foi aprovado para receber recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).
O projeto conta com patrocínio da Caterpillar, John Deere, Usina São Martinho, Rabobank e Itaú BBA. Também houve participação de repúblicas estudantis de Piracicaba, alunos e ex-alunos, por meio de financiamento coletivo e da aquisição de réplicas em bronze do prédio da Esalq.
O ex-ministro da Agricultura e ex-aluno da Esalq Roberto Rodrigues também participou da mobilização para o financiamento do projeto.
Entrevista
Durante o lançamento, o responsável pelo projeto Jose Paulo Franco Neto, o Pazé, explicou que o portal foi criado a partir da digitalização de documentos mantidos em diferentes acervos da Esalq.
“Então, o portal é um repositório de um acervo digital que está sendo construído dos vários acervos físicos que tem dentro da Esalq. É importante salvaguardar essa documentação toda que está em papel no museu, aqui no prédio central da escola, no edifício central, na parte da sala da Congregação. Tem também no subsolo muitos documentos, uma parte na biblioteca”, afirmou.
Segundo ele, o trabalho de organização do material continua. “Nós digitalizamos mais de 35 mil páginas de documentos que vão estar à disposição. Hoje é o dia da inauguração. Nós conseguimos colocar cerca de 15% disso até agora. Nós estamos em construção, porque é um trabalho muito demorado de catalogação, organização inicial, catalogação, para que possa ter toda a estrutura de documentos digitais, numa condição de fácil pesquisa para a população em geral.”
Sobre a acessibilidade, ele destacou que a plataforma foi desenvolvida para atender diferentes públicos.
“A gente tentou abarcar o máximo de condições de acessibilidade para o portal. Então, para quem tem TDAH, tem várias outras situações em que o portal vai estar também acessível. Vai estar aberto ao público, toda essa documentação, inclusive línguas”, disse.
O responsável também ressaltou que o projeto incorporou documentos de outros acervos. “Porque nós trouxemos, inclusive, não só o acervo da escola, mas 38 outros acervos que se conectam com a história de Piracicaba, a história brasileira. A gente tentou trazer essa importância da história do Brasil mesmo, de uma escola que é um centro internacional de educação e pesquisa na área das ciências agrárias.”
Sobre o financiamento, ele explicou que o projeto começou a ser estruturado há cerca de seis anos. “Nós começamos esse projeto há seis anos atrás para tentar o financiamento. Tentamos inicialmente um financiamento sem leis de incentivo. E aí, quando a coisa se regularizou em Brasília, nós colocamos na lei de incentivo, ele foi aprovado.”
O projeto recebeu recursos de cinco patrocinadores por meio da Lei Rouanet: Caterpillar, John Deere, Usina São Martinho, Rabobank e Itaú BBA.
Além do patrocínio, houve participação da comunidade acadêmica e de repúblicas estudantis de Piracicaba. “Todas as repúblicas de Piracicaba, muitas delas, compraram réplicas do prédio em bronze que a gente fez, para poder começar a financiar esse projeto. Então, as repúblicas todas se organizaram para que a gente pudesse também ter vários alunos e vários ex-alunos também que puderam contribuir. Inclusive o Roberto Rodrigues, que foi uma figura central nesse financiamento.”
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