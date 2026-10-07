O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, voltou a integrar uma aposta vencedora da Lotofácil e alcançou o 16º prêmio principal de 2026. O novo resultado ocorreu no concurso 3798, sorteado na terça-feira (6), em uma aposta registrada na Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE).

O bolão vencedor tinha 18 números e foi dividido em 50 cotas. A aposta recebeu R$ 1.584.075,31 pelo acerto das 15 dezenas, valor que representa aproximadamente R$ 31,6 mil para cada participante. Montenegro estava entre os cotistas do grupo premiado.