O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, voltou a integrar uma aposta vencedora da Lotofácil e alcançou o 16º prêmio principal de 2026. O novo resultado ocorreu no concurso 3798, sorteado na terça-feira (6), em uma aposta registrada na Loteria Aldeota, em Fortaleza (CE).
O bolão vencedor tinha 18 números e foi dividido em 50 cotas. A aposta recebeu R$ 1.584.075,31 pelo acerto das 15 dezenas, valor que representa aproximadamente R$ 31,6 mil para cada participante. Montenegro estava entre os cotistas do grupo premiado.
A nova conquista ganhou destaque pela proximidade com outro feito do empresário. No concurso 3780, da Lotofácil da Independência, realizado em 15 de setembro, Montenegro participou de três bolões que acertaram simultaneamente os 15 números. As três participações renderam a ele mais de R$ 140 mil em prêmios da faixa principal.
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Marca chega a 16 prêmios em 2026
Na Lotofácil da Independência, os três bolões tinham 100 cotas cada e, juntos, reuniram 300 participantes. Cada grupo recebeu cerca de R$ 4,49 milhões pela faixa principal, enquanto cada cota representou aproximadamente R$ 44,9 mil. Como Montenegro tinha uma participação em cada aposta, o resultado o levou ao 15º prêmio principal do ano.
A nova vitória em Fortaleza veio 21 dias após aquele resultado e elevou novamente a contagem. O empresário passou, assim, a somar 16 participações em prêmios principais ao longo de 2026, considerando os diferentes concursos em que esteve entre os ganhadores.
O concurso 3798 teve três apostas com 15 acertos. Além da aposta de Fortaleza, houve vencedores em Guarulhos e Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. No total, 302 apostas acertaram 14 números, enquanto outras faixas também distribuíram prêmios entre os apostadores.