A convivência próxima entre pessoas e cães pode fazer com que os animais percebam mudanças no comportamento e na rotina dos tutores. Pesquisas sobre a relação entre humanos e cães já encontraram associação entre o nível de estresse dos donos e os níveis de cortisol, hormônio relacionado à resposta ao estresse, nos animais.
Isso não significa que o cachorro fique estressado sempre que o tutor passa por um momento difícil. O animal pode, porém, perceber alterações na rotina, no tom de voz, na linguagem corporal e até na maneira como a pessoa interage com ele.
Alguns sinais podem indicar que o cão está passando por uma situação de estresse. Entre eles estão inquietação, ofegação sem relação com exercício ou calor, esconder-se, latidos excessivos, mudanças no apetite e comportamentos repetitivos.
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Rotina também influencia
Mudanças bruscas no dia a dia podem contribuir para o estresse dos cães. Alterações nos horários, chegada de pessoas ou animais à casa, períodos prolongados sozinhos e ambientes muito barulhentos são alguns exemplos de situações que podem afetar o comportamento.
Manter uma rotina previsível, oferecer momentos de descanso e brincadeiras e garantir atividades adequadas para o animal são medidas que podem ajudar. O objetivo é proporcionar um ambiente em que o cachorro tenha segurança e possa expressar comportamentos naturais. Também é importante que o tutor observe o próprio comportamento durante momentos de tensão. Falar de maneira mais calma, evitar descontar a irritação no animal e manter os cuidados básicos mesmo em dias difíceis podem contribuir para uma convivência mais tranquila.
Caso mudanças de comportamento sejam frequentes, intensas ou persistentes, a recomendação é procurar um médico-veterinário. O profissional poderá avaliar se os sinais estão relacionados ao estresse ou se existe algum problema de saúde por trás da alteração.
A relação entre tutores e cães envolve convivência e adaptação de ambos os lados. Por isso, cuidar do bem-estar do animal também passa por observar como a rotina da casa e as emoções das pessoas podem influenciar seu comportamento.