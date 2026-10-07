A convivência próxima entre pessoas e cães pode fazer com que os animais percebam mudanças no comportamento e na rotina dos tutores. Pesquisas sobre a relação entre humanos e cães já encontraram associação entre o nível de estresse dos donos e os níveis de cortisol, hormônio relacionado à resposta ao estresse, nos animais.

Isso não significa que o cachorro fique estressado sempre que o tutor passa por um momento difícil. O animal pode, porém, perceber alterações na rotina, no tom de voz, na linguagem corporal e até na maneira como a pessoa interage com ele.

Alguns sinais podem indicar que o cão está passando por uma situação de estresse. Entre eles estão inquietação, ofegação sem relação com exercício ou calor, esconder-se, latidos excessivos, mudanças no apetite e comportamentos repetitivos.